Caso Audero, condannato a 4 anni di daspo il tifoso dell’Inter che lanciò la bomba carta (Tuttosport)
Simone Togna, su Tuttosport, fa il punto sulle pene inflitte dalla Procura di Cremona sia al tifoso dell’Inter responsabile del lancio della bomba carta ai danni di Audero, sia a 16 ultras del Napoli per i fatti del 28 dicembre. Ecco i dettagli.
Caso Audero, ecco la pena inflitta
La Procura di Cremona ha disposto un daspo di 4 anni al tifoso diciannovenne dell’Inter che lo scorso 1° febbraio, durante la sfida tra i padroni di casa e i nerazzurri, lanciò una bomba carta in campo, con l’ordigno che esplose nei pressi del portiere Emil Audero, costringendolo ad accasciarsi a terra, a richiedere l’intervento dei sanitari, col conseguente stop momentaneo della partita.
Sempre la Procura di Cremona ha inoltre disposto altri 20 daspo, questa volta per 16 ultras del Napoli e per 4 della Cremonese, per gli incresciosi fatti avvenuti prima, durante e al termine di Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre. Il totale del provvedimento supererà i 50 anni.