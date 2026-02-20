Home » Il Campo » Calciomercato

Napoli-McTominay, avanti insieme: trattive in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030

Schira su X: "Prevista un'opzione per il 2031 e aumento di stipendio". Sarebbe un'ottima notizia per il Napoli

McTominay Napoli Napoli-Chelsea McTominay padre

Db Milano 11/01/2026 - campionato di calcio serie A / Inter-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay

L’ha confermato il diretto interessato stamattina, in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Potrei vedermi al Napoli per molto tempo”. Così Scott McTominay. Parole che non possono che far brillare gli occhi di ogni tifoso azzurro: lo scozzese è il pilastro, l’anima, il leader del Napoli di Conte. Sarebbe un’ottima notizia per il Napoli. Nicolò Schira, su X, ci aggiorna sulla possibile durata.

Napoli-McTominay, avanti insieme

Riporta Schira su X:

Scott McTominay conferma al CorSport: “Vorrei restare a Napoli per molto tempo…”. Trattative in corso per il prolungamento del contratto fino al 2030 con opzione per il 2031 e aumento di stipendio

Correlate