Napoli, Gilmour dovrebbe sostituire McTominay a centrocampo. Politano e Spinazzola i due esterni

Sky: Elmas nel tridente offensivo con Vergara e Hojlund. Nell'Atalanta, Samardzic e Zalewski dovrebbero sostituire Raspadori e De Ketelaere.

Il Napoli domenica alle 15 affronterà l’Atalanta in campionato, a Bergamo. Gli azzurri sono reduci da un pareggio 2-2 contro la Roma, mentre la Dea ha vinto 2-0 contro la Lazio e perso contro il Borussia Dortmund in Champions con lo stesso risultato.

La probabile formazione del Napoli

Come riportato da Sky Sport:

Fari puntati sulla situazione legata a Scott McTominay, resta in dubbio per la trasferta di Bergamo. Gilmour ha rimesso minuti gambe e potrebbe essere una soluzione nel mezzo. Dietro torna Juan Jesus. Conte, come esterni di centrocampo, dovrebbe proporre Politano e Spinazzola con Elmas alto.

Dunque, l’undici di partenza del Napoli dovrebbe essere il seguente:

Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

Per quanto riguarda l’Atalanta, saranno assenti Raspadori e De Ketelaere sulla trequarti per infortunio; Samardzic e Zalewski i favoriti a sostituirli, alle spalle di Krstovic.