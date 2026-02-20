I dubbi e i tormenti di Conte: Elmas o Gilmour per sostituire McTominay?

Ipotesi doppio play a Bergamo dove domenica alle 15 si giocherà Atalanta-Napoli. McTominay, come ha detto anche nell’intervista al Corriere dello Sport, è ancora alle prese con l’infiammazione al tendine. Potrebbe giocare ancora Elmas al suo posto ma ora c’è anche Gilmour.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Neanche l’allenamento di ieri ha rassicurato sulla presenza di McTominay con l’Atalanta: c’è grande cautela sul recupero dello scozzese che nei prossimi due giorni proverà a dissipare i dubbi sulle sue condizioni che al momento ci sono.

La sintesi è una sola: difesa e centrocampo sono da ricostruire in attesa degli ultimi allenamenti. Conte dovrebbe confermare ancora una volta l’attuale assetto tattico con la difesa a tre.

Ci sono più incognite a centrocampo: Lobotka è l’unica certezza. Senza McTominay, Conte pensa a Gilmour ma lo scozzese è appena rientrato e naturalmente non ha l’autonomia per tutta la partita e bisognerà valutare bene se scegliere lui oppure Elmas che però resta una soluzione pure nel tridente offensivo considerando le parole di Conte su Politano nel post Roma: «In questa posizione (da attaccante, ndr) non mi fa impazzire. Lo preferisco da esterno».