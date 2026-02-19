Napoli, dov’è finita la difesa? Sono 25 i gol subiti in altrettante partite di Serie A (Corsport)

"Tante rincorse e troppi rigori fischiati contro: 12 in tutte le competizioni e 8 in Serie A. In Champions è andata peggio: 15 gol subiti in otto partite, di cui 6 con il Psv"

La difesa del Napoli, quest’anno, sembra essere diventata la pallida imitazione della granitica e impenetrabile retroguardia che ha consentito agli azzurri di conquistare il loro quarto, storico scudetto. In questo finale di stagione serve una svolta: è necessario migliorare i numeri difensivi e ritrovare solidità. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, urge un miglioramento in difesa

Si legge sul Corsport:

La squadra di Conte ha la peggior difesa per numero di gol subiti. Totale: 25 in altrettante giornate di campionato. Uno a partita, media perfettamente imperfetta considerando che il Napoli ha perso finora cinque volte e che al momento è terzo alle spalle del Milan e soprattutto dell’Inter, prima con 11 punti di vantaggio.

Di conseguenza il Napoli ha quasi sempre dovuto faticare moltissimo per portare a casa una vittoria o per strappare un pareggio: l’ultimo 2-2 con la Roma, in doppia rimonta, è un esempio lampante. Tante rincorse e troppi rigori fischiati contro: 12 in tutte le competizioni e 8 in Serie A.

In Champions

In Champions è andata peggio: 15 gol subiti in otto partite, di cui 6 in un colpo solo a Eindhoven con il Psv, e rigore fatale fischiato contro il Copenaghen.