Atalanta, Krstovic preferito a Scamacca e Hien preferito a Djimsiti per marcare Hojlund

Da Gazzetta. "Il danese era solo 19enne quando è stato plasmato a Bergamo da Gasperini. I due si sono già incontrati, Rasmus segnò al suo Verona nel 2023"

Atalanta-Napoli si giocherà quest’oggi alle ore 15. Conte a Bergamo coi soliti tanti indisponibili: Rrahmani, De Bruyne, Neres, Anguissa, Di Lorenzo, McTominay. Tutti titolari di un certo calibro. All’andata la decise proprio Neres con una doppietta ad inizio partita (si trattava dell’esordio in panchina per Palladino). Gazzetta oggi spiega come il paradigma sia abbastanza cambiato: l’Atalanta è in crescita (gioca Krstovic, dietro le punte l’obiettivo del Napoli Sulemana ndr). Saranno interessanti alcuni duelli in campo.

Questa la probabile formazione dei bergamaschi secondo la Rosea:

Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

“Sei gol nel 2026, cinque dei quali in campionato, hanno spinto in alto Nikola Krstovic nella playlist atalantina. L’attaccante montenegrino ha impiegato un po’ di tempo a registrarsi sul nuovo spartito. […] In stagione è già arrivato a 8 gol e 5 assist, testimonianza di un lavoro continuo per la squadra. Più quello che i numeri non dicono, ovvero applicazione e dedizione nei momenti senza palla. Il primo a pressare, a sporcare le linee di passaggio. E a far crescere la competizione interna (quella buona) con Gianluca Scamacca”.

Poi sul duello Hien-Hojlund:

“Nel giorno finale dell’Olimpiade italiana potrebbe andare in scena uno Svezia-Danimarca che andrebbe benissimo in moltissime discipline invernali. Isak Hien, dopo il buonissimo secondo tempo di Dortmund in Champions martedì sera, si candida per un posto dal primo minuto. Lui, svedese, appiccicato a Hojlund, danese. Il passato dice che un Danimarca-Svezia con loro due avversari si è svolto in amichevole nel giugno del 2024. Vinse Hojlund, ma senza segnare. L’anno prima nel 2023, invece, Rasmus segnò a Isak. Ma era un Atalanta-Verona, un confronto tra due club che avevano percorsi e ambizioni differenti. […]

Si scrive Hojlund e si legge gol, of course […] è Atalanta-Napoli ma in realtà è anche Hojlund contro se stesso, il bimbetto di 19 anni plasmato da Gasperini che, mettendosi allo specchio, scopre di non avere più l’acne giovanile ma lo status d’un campioncino. Hojlund, per Hien, è il cliente scomodo che faresti volentieri a meno di incontrare, è l’attaccante che sa uscire dalle linee oppure no, attaccare lo spazio, è uomo dalla doppietta facile (una allo Sporting, una alla Juventus, una alla Cremonese e una al Genoa), è il centravanti che sa fare tutto quello che gli chiede un allenatore: anche trasformarsi, volendo, in un Lukaku diverso. E dunque, due centravanti in uno”