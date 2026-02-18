Dall’infortunio sono trascorsi 116 giorni: quasi quattro mesi. Non è ancora finita. Potrà diventare un'arma in più per il finale di stagione

De Bruyne domenica torna a Napoli, ma ci vorrà tempo per rimetterlo in campo (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Si avvicina il ritorno di Kevin De Bruyne in Italia: è atteso domenica a Napoli, quando i compagni saranno a Bergamo per sfidare l’Atalanta, e dal giorno successivo potrebbe anche rivedersi in sede, al centro sportivo di Castel Volturno, dove inizierà il processo di riatletizzazione che gradualmente dovrà restituirlo al calcio e a Conte.

La missione di Kevin a partire dalla prossima settimana per la parte finale del campionato: dall’infortunio sono trascorsi 116 giorni. Quasi quattro mesi. Non è ancora finita, questo è chiaro, e anzi come ha insegnato il caso di Lukaku bisognerà procedere con attenzione e pazienza, ma sarà importante ritrovare KDB anche soltanto nello spogliatoio. Nel momento in cui recupererà ritmo e forza, poi, diventerà un’arma in più.

Quando s’è fermato, a ottobre, il Napoli era in corsa su tutti i fronti, soprattutto dopo la vittoria contro l’Inter al Maradona, mentre ora è fuori dalle coppe e insegue un posto nella prossima Champions. Senza Kevin è arrivata la Supercoppa in Arabia, e dalla sua uscita di scena sono cambiate tante cose dal punto di vista tattico.

