TikTok entrerà negli spogliatoi del Mondiale, per Trump era nemica degli americani

I clip video delle partite del Mondiale saranno trasmessi in diretta su TikTok quest’estate con buona pace di Donald Trump da sempre ostile all’app. Lo ha annunciato la Fifa con l’obiettivo di avvicinare i tifosi “all’azione”. La Fifa ha anche annunciato che darà accesso a conferenze stampa e sessioni di allenamento a un gruppo selezionato di creator per la produzione di contenuti per i fan. Secondo la Fifa i contenuti sportivi su TikTok fanno da traino alle dirette almeno per il 42% dei tifosi. Saranno inoltre disponibili informazioni sui biglietti delle partite e “funzionalità di gamification”, come filtri e sticker, per aumentare il coinvolgimento. Lo scrive Athletic:

«Si tratta di una collaborazione innovativa e creativa. Metterà in contatto un numero sempre maggiore di tifosi in tutto il mondo con la Coppa del Mondo Fifa. Avverrà in modi senza precedenti, portandoli dietro le quinte e più vicini all’azione che mai». «Man mano che il calcio cresce ed evolve unisce un numero sempre maggiore di persone. Il modo in cui viene condiviso e promosso il calcio dovrebbe evolversi». Lo ha dichiarato il segretario generale della Fifa Mattias Grafström.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso il desiderio di vietare TikTok durante il suo primo mandato. Ciò per risolvere preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 2024 una legge in merito. I legislatori di entrambi i partiti ritenevano che l’app potesse ricattare gli americani o influenzare le elezioni.

Continua Athletic

Nel dicembre dello scorso anno, tuttavia, l’amministratore delegato di TikTok ha annunciato di aver firmato un accordo che ha ricevuto il via libera di Trump, il quale ha dichiarato di stare “salvando” l’app. TikTok, che nel 2021 ha annunciato di aver raggiunto un miliardo di utenti, aveva già collaborato in questo modo per tornei sportivi, in particolare per la Coppa del Mondo femminile del 2023, che è stata la prima collaborazione ufficiale con la Fifa. A metà torneo l’hashtag ufficiale aveva totalizzato 1,8 miliardi di visualizzazioni e aveva coinvolto creator selezionati, che hanno potuto guadagnare dai propri contenuti.

TikTok ha inoltre collaborato con il Burnley Women, il Campionato europeo femminile, il Mondiale per club e la Women’s Super League in Bangladesh. Al di fuori del calcio, ha annunciato una partnership con il circuito tennistico ATP Tour e con il PGA Tour di golf.