I Mondiali di Trump sono imbarazzanti come quelli del 1934 nell’Italia di Mussolini

Guardian: la prossima sarà "tra le più vergognose incarnazioni della Coppa del Mondo. Gli Stati Uniti avevano persino minacciato di invadere il Messico e di annettere il Canada, i loro co-organizzatori"

Portare i Mondiali di calcio negli Stati Uniti di Trump è un po’ come averli dati all’Italia di Mussolini nel 1934, o all’Argentina di Videla nel 1978. O, per restare a cose più recenti, alla Russia di Putin. Ed è una cosa “imbarazzante”, scrive Leander Schaerlaeckens sul Guardian. Schaerlaeckens è docente anziano di media sportivi alla Marist University.

“Nel 1934 – scrive – era del tutto evidente cosa stesse tramando Benito Mussolini. Il dittatore italiano aveva già consolidato il suo potere, colonizzato la Libia e annesso la città di Fiume. Ciononostante, riuscì a organizzare la seconda Coppa del Mondo, gestendola con mano pesante e persino sostituendo il trofeo Jules Rimet con uno molto più grande. Ospitare e vincere quella Coppa del Mondo non soddisfece i suoi appetiti espansionistici. Entro la fine del decennio, Mussolini avrebbe conquistato l’Etiopia, annesso l’Albania e appoggiato Francisco Franco nella guerra civile spagnola”.

“Era altrettanto chiaro nel 1978 che la giunta militare del generale Jorge Rafaél Videla, insediatasi due anni prima, manteneva il potere attraverso detenzioni sistematiche, torture e omicidi. Tuttavia, le proteste delle altre nazioni furono ignorate e la Coppa del Mondo ebbe inizio”.

“Quando Vladimir Putin presiedette la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2018, erano passati quattro anni da quando le sue forze avevano annesso la Crimea all’Ucraina e lui sosteneva i ribelli filo-russi nella regione del Donbass. La Fifa non se ne curò”.

“La natura problematica di questi eventi poteva essere ovvia all’epoca, ma ci è voluto del tempo per riconoscerla pienamente, affinché non ci fossero dubbi sulle azioni e le intenzioni del governo ospitante. Tra qualche anno, quando ripenseremo al contesto geopolitico della Coppa del Mondo del 2026 – condivisa con Canada e Messico ma monopolizzata dagli Stati Uniti – probabilmente la collocheremo nella stessa categoria di quelle altre. Speriamo di avere la massima chiarezza e che questa edizione della Coppa del Mondo si collochi tra le più vergognose incarnazioni del torneo quadriennale.

Ovviamente il contributor del Guardian si riferisce al “rapimento violento e sanguinoso del presidente in carica del Venezuela e di sua moglie, avvenuto la scorsa settimana, prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciasse che lo stato socialista era ormai di fatto un territorio gestito dagli americani. Ciò è avvenuto, ovviamente, dopo che Trump o i suoi scagnozzi hanno attenuato il loro sostegno all’Ucraina nella sua guerra in corso con la Russia; hanno letteralmente fatto saltare in aria le barche in acqua per il solo sospetto di traffico di droga; hanno minacciato di invadere il Messico e di annettere il Canada (i loro co-organizzatori della Coppa del Mondo!), la Groenlandia e il canale di Panama; e hanno iniziato una guerra commerciale con, beh, praticamente tutti, sconvolgendo l’economia globale”.

E anche in questo caso “tuttavia, la Coppa del Mondo si svolgerà. Il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato irremovibile nel suo sostegno a Trump”.

Poi Schaerlaeckens non si fa scappare una considerazione ulteriore: se il Mondiale 2022 in Qatar è stato “acquisito grazie a una corruzione ben documentata e ha portato direttamente a molte morti e violazioni dei diritti umani”, e “il torneo del 2030 diventerà inevitabilmente noto per aver distribuito l’evento su tre continenti, aumentando notevolmente l’impatto ambientale, smentendo qualsiasi affermazione della Fifa sulla tutela del clima”, e “la Coppa del Mondo del 2034 è già stata affidata al potente leader de facto dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman”, beh ecco: i Mondiali americani “si inseriscono perfettamente in questa corsa. Questa nazione non è attualmente nella posizione di fare la predica a nessun altro sui diritti umani, né lo è mai stata”.