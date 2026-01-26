Primi sondaggi di Manna per Dragusin (Moretto)
Al momento non si tratta di una pista calda, ma di un’operazione da seguire con attenzione. Sta ricevendo proposte verbali da diversi club europei, soprattutto da Spagna e Germania.
Il nome di Radu Dragusin torna a circolare con insistenza sul mercato europeo. Tra sondaggi e contatti esplorativi, anche dall’Italia, Napoli compreso, arrivano segnali da monitorare.
Dragusin al Napoli
Matteo Moretto ha raccontato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
“Un nome da tenere d’occhio in questi ultimi giorni è quello di Radu Dragusin. Il difensore sta ricevendo proposte verbali da tutta Europa, non solo dalla Germania: nelle ultime ore si è informato anche un club spagnolo, senza escludere l’Italia.
Proprio dall’Italia sono arrivati sondaggi e contatti indiretti, anche con il Napoli. Al momento non si parla di una trattativa calda, ma di un’operazione da monitorare attentamente“.