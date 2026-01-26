Napoli su Terrier del Bayer Leverkusen, ma il club tedesco non accetta richieste di prestito (Fabrizio Romano)
Ne scrive anche Sky: il Napoli ha chiesto nei giorni scorsi informazioni. E' un'ala sinistra francese, ha segnato 3 gol in 9 partite di Bundesliga in questa stagione.
Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano:
🚨 Bayer Leverkusen received approaches from Napoli and Spanish clubs for Martin Terrier.
The German club insists on keeping the player this month, not accepting a loan exit so far. pic.twitter.com/hFtDRQEE9q
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2026
Anche Sky Sport scrive in merito:
Il Napoli ha chiesto nei giorni scorsi informazioni su Martin Terrier, esterno sinistro offensivo del Bayer Leverkusen. Se si decidesse di prendere un giocatore con queste caratteristiche la scelta cadrebbe su di lui. Nulla di avanzato al momento, solo una richiesta di informazioni.