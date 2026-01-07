Per Marelli non c’era il rigore per il Verona: «Prima, c’era un fallo su Buongiorno»
L'ex arbitro su Dazn concorda sul gol annullato a Hojlund, ma non sul rigore assegnato al Verona: «non si tratta di un contatto di gioco tra i due, ma di un braccio che va ad impattare duramente sul difensore del Napoli»
L’ex arbitro Marelli intervenuto a Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Verona ha analizzato gli episodi accaduti durante il match
Moviola Napoli-Verona, l’analisi di Marelli a Dazn
«Al 23′ c’è una rimessa al centro sulla quale intervengono Valentini e Buongiorno. C’è un contrasto in area tra i due ed un tocco con la mano di Buongiorno. Mano in posizione innaturale, ma Valentini poggia il braccio destro ed impatta su Buongiorno: non si tratta di un contatto di gioco tra i due, ma di un braccio che va ad impattare duramente sul difensore del Napoli. L’ofr ci può stare, ma la decisione migliore sarebbe stata dare un fallo a favore di Buongiorno».
«Lui tocca con il polso sinistro nell’immediatezza dopo un’azione concitata. Il pallone gli carambola davanti, si nota che c’è stato il tocco con il polso sinistro. Non conta nulla la punibilità, ma solo ed esclusivamente il tocco con la mano. Giusto annullare la rete».