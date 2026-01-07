Napoli-Verona 0-2, Orban raddoppia su rigore per i veneti (LIVE)
Conte per la sfida ai veronesi decide di rilanciare dal primo minuto Lang, Buongiorno e Gutierrez. Turnover obbligato per gestire le forze in vista del tour de force delle prossime settimane
Il Napoli sfida il Verona per la diciannovesima giornata di Serie A e anche ultima del girone d’andata. Azzurri alla prima gara casalinga dell’anno nuovo alle ore 18:30. Conte decide di mischiare le carte e cambiare qualche pedina nello schieramento contro la formazione di Zanetti. Tornano dal primo minuto Lang al posto dell’infortunato Neres, Buongiorno al posto di Juan Jesus e Gutierrez sulla fascia sinistra. Per il resto confermati gli stessi delle ultime gare, compreso Milinkovic tra i pali nonostante il ritorno di Meret. Gli azzurri sono alla caccia di tre punti fondamentali per rimanere in scia di Inter e Milan, anche in vista dello scontro diretto del prossimo weekend contro gli uomini di Chivu. Dall’altro lato del campo, invece c’è un Verona in crisi nera di risultati, con le ultime perse entrambe per 3-0 e sopratutto ultimo posto in classifica insieme alla Fiorentina.
38′ Lungo giro palla azzurro ma nessuna occasione nitida
34′ Colpo di testa di Hojlund da ottima posizione su cross di Politano. Palla alta sulla traversa!
33′ Nervosismo tra Elmas e Valentini, tutto sedato immediatamente dai compagni
30′ Azzurri che provano a reagire all’incredibile doppio svantaggio
28′ Orban realizza il rigore in maniera impeccabile. Milinkovic intuisce il alto ma il tiro dell’attaccante è molto angolato e non riesce a intervenire
27′ Rigore confermato!
25′ Arbitro chiamato all’ on-field review!
22′ Possibile rigore per il Verona per tocco di mano di Buongiorno in area
17′ Incredibilmente il Verona passa avanti. Inserimento di Niasse in area e gol di tacco a pochi centimetri della porta da parte di Frese
14′ Orban prova a colpire dalla distanza, para facile Milinkovic
12′ Napoli sempre in possesso ma il Verona è già arroccato dietro
8′ Imbucata per Elmas da parte di Di Lorenzo, il macedone viene chiuso sul primo palo da Montipò
4′ Napoli partito forte in questi primi minuti
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Verona
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Bella Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliadini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. All. Zanetti