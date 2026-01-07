Napoli battaglia col Var, prima il rigore contro e poi due reti annullate a Hojlund e McTominay
Il Napoli fatica contro il Verona in un match in cui ha dovuto fare i conti anche con le decisioni del Var
Al Maradona il Napoli scende in campo contro il Verona ma anche contro il Var . Prima al 27′ il Verona raddoppia su calcio di rigore trasformato da Orban. Al 22′ Sugli sviluppi di una rimessa laterale Buongiorno tocca nettamente il pallone con la mano, il Verona ferma il gioco e dopo il check del Var l’arbitro va al monitor e concede il penalty. Dal dischetto Orban tira angolato alla destra di Milinkovic-Savic che intuisce ma non ci arriva.
Al 72esimo ancora il Var punisce il Napoli sul gol del pareggio di Rasmus Hojlund. Palla al centro di Politano e dopo una serie di tocchi la palla arriva ad Hojlund che tira forte e batte Montipò. Gol numero dieci in ventidue partite con la casacca azzurra. Dopo il check con il Var, però, l’arbitro Marchetti annulla la rete del pareggio per un tocco di mano.
Rete annullata al Napoli: il Var Marini segnala un presunto tocco di mano di Hojlund, l’arbitro Marchetti si fida ed annulla la rete
— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) January 7, 2026
Ancora al 77′ gol annullato al Napoli. McTomiany aveva segnato sugli sviluppi di una punizione, fischiato fuorigioco di Rrahmani