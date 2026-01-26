Lookman spinge per lasciare l’Atalanta già a gennaio, interessa al Napoli (Mundo Deportivo)

Ademola Lookman sta spingendo per lasciare l’Atalanta già in questo mercato di gennaio.

Lookman svenduto

Mundo Deportivo scrive:

“Una situazione simile a quella dell’estate scorsa, quando alla fine era rimasto in club. Con una grande differenza: nei mesi recenti il suo rendimento non è stato dei migliori e, continuando a cercare una nuova squadra per la sua carriera, il club bergamasco sarebbe disposto ad accettare un’offerta di circa 35 milioni di euro, secondo i media italiani.

Mentre in estate il suo prezzo si aggirava intorno ai 50 milioni di euro, proibitivo per quasi tutte le squadre, questo calo significativo del valore lo rende un’occasione a fine mercato. Esterno rapido, abile nell’uno contro uno e con capacità di gol, può completare qualsiasi rosa da Champions League per la seconda parte della stagione”.

E conclude:

“Al momento il Napoli di Antonio Conte sarebbe il più interessato a portare in squadra il nigeriano, appena rientrato dalla Coppa d’Africa, ma Lookman è molto attratto anche dall’idea di tornare in Premier League. Con l’arrivo di Raspadori, la sua uscita preoccupa meno e si prevedono giorni frenetici in casa Atalanta”.