Pedullà: «Lookman? Difficile che arrivi, il Napoli può prendere giocatori da 20 milioni ma solo in prestito»

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato del mercato di gennaio del Napoli e delle strategie che il club azzurro potrebbe mettere in atto

«Da oggi En-Nesyri è un uomo mercato. Al Napoli piace parecchio. Ma il Napoli può fare delle operazioni in prestito con diritto di riscatto in entrata, in presenza di uscite in prestito con diritto di riscatto. E le uscite di oggi sono in prestito con diritto di riscatto, anche se oneroso. Noa Lang, promesso sposo del Galatasaray; Lucca, che deve dare risposta al Nottingham Forest; con il Pisa che ancora spera. Sono tutti prestiti con diritto di riscatto.

Perché dico questo? Perché quando accostiamo, anzi quando accostano, dei calciatori da 20, 18, 17 milioni, il Napoli non lo può fare. Il Napoli può prendere con quella formula. Faccio un esempio, una sciocchezza, e non è un nome: ti danno Zirkzee, te lo devono dare in prestito. Lookman, che effettivamente piace, te lo devono dare in prestito. Mi sembra abbastanza complicato che te lo diano in prestito senza alcun tipo di garanzia: ti farebbero un regalo.

Questo per chiarire. Giovane è stato accostato al Napoli, e ne avevo parlato due mesi fa. Anche per Giovane dovrebbe dare il prestito, ma il Verona vuole fare cassa. La Lazio può proporre dei soldi più il cartellino di Belahyane. Vediamo questa cosa come si svilupperà».