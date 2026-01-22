Lookman è un pallino del Napoli, ma l’Atalanta non lo venderà a gennaio: se ne riparlerà a giugno

Fabrizio Romano e Matteo Moretto: «L'estate scorsa il Napoli ha valutato se fare un'offerta per Lookman. Poi sono state fatte altre scelte. In generale, alla Dea andrà fatta una proposta a titolo definitivo»

Fabrizio Romano e Matteo Moretto rivelano un retroscena legato ad Ademola Lookman, vecchio pallino del Napoli.

Napoli, Lookman rimane un pallino

Spiega Romano:

Che il nigeriano sia un pallino del Napoli è chiaro, a livello proprio di uno dei giocatori ideali da inserire come esterno sinistro. Conosce il nostro campionato, è un giocatore di altissimo livello, ha già fatto la differenza anche a livello europeo. Insomma, Lookman sarebbe un giocatore perfetto per caratteristiche. Il Napoli lo sa bene e lo pensa: su questo c’è sicuramente una considerazione elevatissima di Lookman.

Ma per il discorso che ci facevi oggi, presentarsi dall’Atalanta con 40–45 milioni, poi insomma a spese dell’Inter, l’abbiamo visto in estate: lo decide l’Atalanta chiaramente, non è facile.

Continua Moretto:

L’estate scorsa comunque il Napoli ha pensato a Lookman. Il Napoli stava valutando se e come poter fare una determinata offensiva per Lookman. Poi i passi non sono stati fatti: il Napoli ha fatto altre scelte anche per una questione economica. Ma ti dico, Fabri, i sondaggi e gli avvicinamenti, le proposte verbali dalla Turchia per Lookman ci sono state.

Conclude Romano:

Galatasaray più del Fenerbahçe. L’Atalanta non vorrebbe vendere Lookman, non ha intenzione di vendere Lookman a gennaio. Se ne riparlerà a giugno e, qualora eventualmente dovesse arrivare una proposta importante, allora sì, la considererebbe. Ma come dicevamo prima, deve essere una proposta a titolo definitivo, oppure comunque un prestito con diritto che diventa obbligo, o direttamente a titolo definitivo.

Quindi, ad oggi, il Napoli si sta concentrando su altri obiettivi, su altre piste, e l’Atalanta non ha intenzione di vendere Lookman a gennaio.