L’elenco dei bar di Copenhagen dove i tifosi del Napoli potranno godere del caffè sospeso
Basterà recarsi ai bar tra le ore 12:00 e le ore 16:00 del 20 gennaio con una sciarpa del Napoli per essere accolti da un fumante caffè offerto dai danesi
Bella iniziativa di ospitalità del Copenaghen, che in occasione della sfida di martedì prossimo contro il Napoli ha previsto, per accogliere calorosamente i tifosi azzurri, di far trovare 500 caffè sospesi in 5 locali del centro città agli italiani in trasferta. Per approfittare del gesto dei danesi sarà necessario presentarsi in uno dei bar selezionati , tra le ore 12:00 e le ore 16:00 con una maglia o una sciarpa azzurra. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Copenaghen Fc e l’ente per il turismo della città.
Martedì si gioca Copenhagen-Napoli, prossima partita di Uefa Champions League al Parken Stadion in Danimarca. Per l’occasione il club danese ha deciso di dar vita ad una splendida iniziativa di accoglienza per tutti i tifosi napoletani in trasferta.
Nel giorno della partita, martedì 20 gennaio 2026, a Copenaghen, bisogne recarsi in uno dei seguenti bar:
- SONNY Rådhusstræde 5 1466 Copenhagen
- K BOTTEGA ESTADIO Gunnar Nu Hansens Plads 9 2100 Copenhagen
- Ø LIDO Vester Voldgade 104 1552 København
- V MINAS KAFFEBAR Nørrebrogade 72 2200 København
- N SONNY FREDERIKSBERG Frederiksberg Allé 12 1820 Frederiksberg
Era già successo nel 2022 per la sfida di Champions tra i danesi e il Siviglia. In quell’occasione il Copenaghen aveva dato il benvenuto ai tifosi spagnoli giunti al Parken Stadium, consegnandogli delle birre direttamente sugli spalti.