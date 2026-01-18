L’elenco dei bar di Copenhagen dove i tifosi del Napoli potranno godere del caffè sospeso

Bella iniziativa di ospitalità del Copenaghen, che in occasione della sfida di martedì prossimo contro il Napoli ha previsto, per accogliere calorosamente i tifosi azzurri, di far trovare 500 caffè sospesi in 5 locali del centro città agli italiani in trasferta. Per approfittare del gesto dei danesi sarà necessario presentarsi in uno dei bar selezionati , tra le ore 12:00 e le ore 16:00 con una maglia o una sciarpa azzurra. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Copenaghen Fc e l’ente per il turismo della città.

Nel giorno della partita, martedì 20 gennaio 2026, a Copenaghen, bisogne recarsi in uno dei seguenti bar:

SONNY Rådhusstræde 5 1466 Copenhagen

K BOTTEGA ESTADIO Gunnar Nu Hansens Plads 9 2100 Copenhagen

Ø LIDO Vester Voldgade 104 1552 København

V MINAS KAFFEBAR Nørrebrogade 72 2200 København

N SONNY FREDERIKSBERG Frederiksberg Allé 12 1820 Frederiksberg

Era già successo nel 2022 per la sfida di Champions tra i danesi e il Siviglia. In quell’occasione il Copenaghen aveva dato il benvenuto ai tifosi spagnoli giunti al Parken Stadium, consegnandogli delle birre direttamente sugli spalti.