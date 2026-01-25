Home » Il Campo

Juve-Napoli 3-0, tris dei bianconeri con gli azzurri non pervenuti in avanti nonostante il ritorno di Lukaku. Rileggi qui la partita

Il Napoli sprofonda all'Allianz Stadium sotto i colpi di David, Yildiz e Kostic. Aggancio bianconero e vetta della classifica che si allontana sempre più. Mercoledì nel frattempo arriva il Chelsea al Maradona

Napoli Juve

Db Torino 25/01/2026 - campionato di calcio serie A / Juventus-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: gol Jonathan David

Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato  per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. Bianconeri anche distanza di soli tre punti dagli azzurri, quindi la vittoria diventa di fondamentale importanza per evitare l’aggancio e proseguire in scia delle milanesi.

 

93′ Finisce così! Pomeriggio nefasto all’Allianz Stadium, la Juve vince 3-0

90′ Tre minuti di recupero

86′ Kostic sfrutta un errore di Buongiorno e batte per la terza volta Meret, mettendo anche la parola fine al match

83′ Sette al termine più recupero, Juve ora galvanizzata dal  doppio vantaggio

79′ Conte risponde subito con Lukaku al posto di Vergara

78′ Subito protagonista Miretti, serve nel corridoio in verticale il dieci bianconero che trafigge Meret

74′ Beukema al posto di Gutierrez, altra mossa per Conte

73′ Ammonito Vergara per un fallo su David. Mariani lo punisce con un cartellino

69′ Entra Giovane al posto di Elmas, non una grande prestazione per il macedone

67′ Spalletti non contento della prestazione dei suoi in questo secondo tempo, mentre Conte aspetta ancora per le prime mosse

63′ Fase positiva per gli azzurri che stanno mettendo il massimo sforzo, altro cross dalla destra di Gutierrez e Hojlund viene anticipato non di molto da Di Gregorio

60′ Lukaku sembra pronto ad entrare e sarebbe già una gran notizia

57′ Vergara ancora protagonista! Altra ripartenza con personalità e costringe Yildiz a spendere un giallo prezioso

54′ Occasione per Hojlund dentro l’area bainconera, Bremer lo ostruisce bene e lo obbliga a tirare da posizione non ottimale

52′ Ritmi più bassi dopo un primo tempo tambureggiante, intanto Spalletti è da qualche minuto che si lamenta con il quarto uomo

49′ Si incominciano a muovere diverse pedine dalla panchina azzurre

46′ Inizia il secondo parziale senza cambi per i due allenatori

Fine primo tempo

45′ Un minuto di recupero

43′ Ultimi minuti di grande confusione a centrocampo prima del recupero

39′ Contatto dubbio in area tra Bremer e Hojlund in area a palla lontana, Mariani lontano dalla scena non interviene. Marelli vede un contatto che poteva essere modificato dall’intervento del Var

34′ Parata facile di Meret sul tiro dalla distanza di Locatelli, il suo tiro era debole e centrale

31′ Altro possesso con Conceicao, ma il suo cross finisce facile tra le braccia di Meret

28′ Napoli che prova a reagire dopo il gol e il possibile raddoppio. C’è personalità però per gli azzurri, mentre Spalletti si sbraccia che non vuole concedere nulla al Napoli

24′ Juve vicina al raddoppio, transizione offensiva veloce e Yildiz trova Conceicao tutto solo davanti a Meret, a portiere battuto Buongiorno salva sulla line!

22′ David segna il gol del vantaggio per i bianconeri. Uscita sbagliata degli azzurri, poi il pallone arriva a David con un gran filtrante e il canadese protegge su Spinazzola e trafigge Meret

20′ Napoli che risponde con un’iniziativa di Vergara, tiro parato a terra da Di Gregorio

18′ Traversa clamorosa colpita da Thuram, tiro a giro che si stampa sul sull’incrocio. Meret poteva poco in questa situazione

15′ Napoli che ora presidia la metà campo avversaria, provati diversi fraseggi nello stretto per ora i bianconeri chiudono con attenzione

12′ prima iniziativa pericolosa di Conceicao, tiro-cross dal lato destro dell’area, nessuno ci arriva e non impensierisce Meret

10′ Grande uscita di Vergara da un’azione offensiva dei bianconeri, ribalta tutto e guadagna un angolo con l’aiuto di Gutierrez

8′ Juve che attende mentre il Napoli prova a costruire dal basso, intanto Conte ha chiesto ad Hojlund di essere rapido giocando massimo a due tocchi

4′ Intanto piccolo cambio rispetto alle formazioni presentate, Buongiorno agisce sulla sinistra mentre Juan Jesu agisce centrale in zona David

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Juve e Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte

Correlate