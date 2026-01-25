Juve-Napoli 3-0, tris dei bianconeri con gli azzurri non pervenuti in avanti nonostante il ritorno di Lukaku. Rileggi qui la partita
Il Napoli sprofonda all'Allianz Stadium sotto i colpi di David, Yildiz e Kostic. Aggancio bianconero e vetta della classifica che si allontana sempre più. Mercoledì nel frattempo arriva il Chelsea al Maradona
Il Napoli affronta la Juventus per la ventiduesima giornata di Serie A. Conte come le ultime, sempre con gli uomini contanti anche se c’è un recupero importante. Confermati i titolari che hanno giocato contro il Copenhagen, compreso Gutierrez. Tra i pali ritorna Meret titolare dopo il lungo infortunio, mentre Milinkovic non è neanche convocato per questa partita. Spalletti risponde con Conceicao titolare oltre al solito, e in grande forma, Jonathan David. Gli azzurri chiamati ad una risposta sul campo ma anche emotiva dopo il pareggio contro i danesi, che condanna le flebili speranze di passaggio del turno all’ultimo match contro il Chelsea al Maradona di mercoledì prossimo. Bianconeri anche distanza di soli tre punti dagli azzurri, quindi la vittoria diventa di fondamentale importanza per evitare l’aggancio e proseguire in scia delle milanesi.
93′ Finisce così! Pomeriggio nefasto all’Allianz Stadium, la Juve vince 3-0
90′ Tre minuti di recupero
86′ Kostic sfrutta un errore di Buongiorno e batte per la terza volta Meret, mettendo anche la parola fine al match
83′ Sette al termine più recupero, Juve ora galvanizzata dal doppio vantaggio
79′ Conte risponde subito con Lukaku al posto di Vergara
78′ Subito protagonista Miretti, serve nel corridoio in verticale il dieci bianconero che trafigge Meret
74′ Beukema al posto di Gutierrez, altra mossa per Conte
73′ Ammonito Vergara per un fallo su David. Mariani lo punisce con un cartellino
69′ Entra Giovane al posto di Elmas, non una grande prestazione per il macedone
67′ Spalletti non contento della prestazione dei suoi in questo secondo tempo, mentre Conte aspetta ancora per le prime mosse
63′ Fase positiva per gli azzurri che stanno mettendo il massimo sforzo, altro cross dalla destra di Gutierrez e Hojlund viene anticipato non di molto da Di Gregorio
60′ Lukaku sembra pronto ad entrare e sarebbe già una gran notizia
57′ Vergara ancora protagonista! Altra ripartenza con personalità e costringe Yildiz a spendere un giallo prezioso
54′ Occasione per Hojlund dentro l’area bainconera, Bremer lo ostruisce bene e lo obbliga a tirare da posizione non ottimale
52′ Ritmi più bassi dopo un primo tempo tambureggiante, intanto Spalletti è da qualche minuto che si lamenta con il quarto uomo
49′ Si incominciano a muovere diverse pedine dalla panchina azzurre
46′ Inizia il secondo parziale senza cambi per i due allenatori
Fine primo tempo
45′ Un minuto di recupero
43′ Ultimi minuti di grande confusione a centrocampo prima del recupero
39′ Contatto dubbio in area tra Bremer e Hojlund in area a palla lontana, Mariani lontano dalla scena non interviene. Marelli vede un contatto che poteva essere modificato dall’intervento del Var
34′ Parata facile di Meret sul tiro dalla distanza di Locatelli, il suo tiro era debole e centrale
31′ Altro possesso con Conceicao, ma il suo cross finisce facile tra le braccia di Meret
28′ Napoli che prova a reagire dopo il gol e il possibile raddoppio. C’è personalità però per gli azzurri, mentre Spalletti si sbraccia che non vuole concedere nulla al Napoli
24′ Juve vicina al raddoppio, transizione offensiva veloce e Yildiz trova Conceicao tutto solo davanti a Meret, a portiere battuto Buongiorno salva sulla line!
22′ David segna il gol del vantaggio per i bianconeri. Uscita sbagliata degli azzurri, poi il pallone arriva a David con un gran filtrante e il canadese protegge su Spinazzola e trafigge Meret
20′ Napoli che risponde con un’iniziativa di Vergara, tiro parato a terra da Di Gregorio
18′ Traversa clamorosa colpita da Thuram, tiro a giro che si stampa sul sull’incrocio. Meret poteva poco in questa situazione
15′ Napoli che ora presidia la metà campo avversaria, provati diversi fraseggi nello stretto per ora i bianconeri chiudono con attenzione
12′ prima iniziativa pericolosa di Conceicao, tiro-cross dal lato destro dell’area, nessuno ci arriva e non impensierisce Meret
10′ Grande uscita di Vergara da un’azione offensiva dei bianconeri, ribalta tutto e guadagna un angolo con l’aiuto di Gutierrez
8′ Juve che attende mentre il Napoli prova a costruire dal basso, intanto Conte ha chiesto ad Hojlund di essere rapido giocando massimo a due tocchi
4′ Intanto piccolo cambio rispetto alle formazioni presentate, Buongiorno agisce sulla sinistra mentre Juan Jesu agisce centrale in zona David
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Juve e Napoli
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. All. Conte