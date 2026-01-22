Il Napoli ha segnato solo 7 gol in Champions League: è il 28esimo attacco della competizione

Solo Benfica, Kairat, Villareal, Slavia Praga e Pafos hanno fatto peggio degli azzurri. La migliore delle italiane è la Juve con 14 gol segnati

La mediocre campagna Champions del Napoli è fotografata impietosamente dal numero dei gol segnati. Solo Benfica, Kairat, Villareal, Slavia Praga e Pafos hanno fatto peggio.

Champions League, la classifica dei gol fatti

Gli uomini di Antonio Conte hanno messo a referto 7 gol (2 contro lo Sporting, 2 contro il Psv e il Qarabag e 1 contro il Copenaghen). Quello azzurro è il 28esimo attacco della competizione, a pari merito con Ajax, Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. Persino l’Olympiacos ha fatto meglio con 8 gol segnati. Ricordiamo che questa classifica non è una classifica numerica secca, ma è ordinata per gol segnati con posizioni a pari merito

1ª posizione – 20 gol

Bayern Monaco – 20

Paris Saint-Germain – 20

Arsenal – 20

4ª posizione – 19 gol

Real Madrid – 19

Borussia Dortmund – 19

6ª posizione – 18 gol

Barcellona – 18

7ª posizione – 16 gol

Newcastle – 16

Atlético Madrid – 16

9ª posizione – 15 gol

Psv – 15

Tottenham – 15

11ª posizione – 14 gol

Juventus – 14

Chelsea – 14

Sporting – 14

Liverpool – 14

15ª posizione – 13 gol

Qarabağ – 13

Inter – 13

Manchester City – 13

18ª posizione – 12 gol

Bodø/Glimt – 12

Club Brugge – 12

20ª posizione – 11 gol

Marsiglia – 11

Copenhagen – 11

22ª posizione – 10 gol

Bayer Leverkusen – 10

Atalanta – 10

Eintracht Francoforte – 10

25ª posizione – 9 gol

Galatasaray – 9

26ª posizione – 8 gol

Monaco – 8

Olympiacos – 8

28ª posizione – 7 gol

Ajax – 7

Athletic Club – 7

Union Saint-Gilloise – 7

Napoli – 7

32ª posizione – 6 gol

Benfica – 6

33ª posizione – 5 gol

Kairat Almaty – 5

Villarreal – 5

35ª posizione – 4 gol

Slavia Praga – 4

Pafos – 4