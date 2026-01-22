Il Napoli ha segnato solo 7 gol in Champions League: è il 28esimo attacco della competizione
Solo Benfica, Kairat, Villareal, Slavia Praga e Pafos hanno fatto peggio degli azzurri. La migliore delle italiane è la Juve con 14 gol segnati
La mediocre campagna Champions del Napoli è fotografata impietosamente dal numero dei gol segnati. Solo Benfica, Kairat, Villareal, Slavia Praga e Pafos hanno fatto peggio.
Champions League, la classifica dei gol fatti
Gli uomini di Antonio Conte hanno messo a referto 7 gol (2 contro lo Sporting, 2 contro il Psv e il Qarabag e 1 contro il Copenaghen). Quello azzurro è il 28esimo attacco della competizione, a pari merito con Ajax, Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. Persino l’Olympiacos ha fatto meglio con 8 gol segnati. Ricordiamo che questa classifica non è una classifica numerica secca, ma è ordinata per gol segnati con posizioni a pari merito
1ª posizione – 20 gol
Bayern Monaco – 20
Paris Saint-Germain – 20
Arsenal – 20
4ª posizione – 19 gol
Real Madrid – 19
Borussia Dortmund – 19
6ª posizione – 18 gol
Barcellona – 18
7ª posizione – 16 gol
Newcastle – 16
Atlético Madrid – 16
9ª posizione – 15 gol
Psv – 15
Tottenham – 15
11ª posizione – 14 gol
Juventus – 14
Chelsea – 14
Sporting – 14
Liverpool – 14
15ª posizione – 13 gol
Qarabağ – 13
Inter – 13
Manchester City – 13
18ª posizione – 12 gol
Bodø/Glimt – 12
Club Brugge – 12
20ª posizione – 11 gol
Marsiglia – 11
Copenhagen – 11
22ª posizione – 10 gol
Bayer Leverkusen – 10
Atalanta – 10
Eintracht Francoforte – 10
25ª posizione – 9 gol
Galatasaray – 9
26ª posizione – 8 gol
Monaco – 8
Olympiacos – 8
28ª posizione – 7 gol
Ajax – 7
Athletic Club – 7
Union Saint-Gilloise – 7
Napoli – 7
32ª posizione – 6 gol
Benfica – 6
33ª posizione – 5 gol
Kairat Almaty – 5
Villarreal – 5
35ª posizione – 4 gol
Slavia Praga – 4
Pafos – 4