Copenaghen-Napoli 0-0, Lukaku non si è neanche riscaldato con i compagni (LIVE)

Conte lascia fuori Beukema, gioca Gutierrez (e Vergara). Le scelte di Neestrup e Conte per la sfida di Champions di questa sera. Di Lorenzo arretrato con Buongiorno e Juan Jesus, Spinazzola a destra.

Alle 21 il Napoli di Antonio Conte torna in campo per affrontare il Copenaghen nella partita del girone di Champions League, un match che vale 3 punti pesanti per la classifica azzurra nella competizione europea. Gli uomini di Conte cercano punti per raggiungere la qualificazione tramite i playoff.

La partita di Champions di oggi tra Copenaghen e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio, Massimo Ugolini in collegamento su Sky ha riportato le ultime novità tra cui l’assenza di Romelu Lukaku in campo per il riscaldamento della squadra pre partita.

12′ Corner per gli azzurri da sinistra

8′ Giro palla tra i difensori azzurri alla ricerca del varco giusto

4′ Napoli partito alla carica nella nebbia di Copenaghen

1′ Inizia il match!

Copenaghen-Napoli, formazioni ufficiali

Copenaghen (4-4-2): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Dadason, Cornelius. Allenatore: Jacob Neestrup

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Copenaghen-Napoli probabili formazioni

Purtroppo le scelte di Conte sono quasi obbligate. L’allenatore dovrebbe riproporre infatti per 10/11 la formazione che ha superato il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. L’unica novità riguarda la difesa, dove Buongiorno prende il posto dell’infortunato Rrahmani, andando a completare il terzetto arretrato.

In panchina torna a disposizione Romelu Lukaku, segnale incoraggiante in vista del finale di stagione, anche se l’attaccante belga non è ancora pronto per partire dal primo minuto. Davanti, invece, spazio al tridente con Vergara, Hojlund ed Elmas: per Vergara si tratta dell’esordio da titolare in Champions League, un’occasione importante per mettersi in mostra sul palcoscenico europeo.

A centrocampo, confermata la coppia Lobotka–McTominay, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali. Tra i pali, fiducia a Milinkovic-Savic.

Il Copenaghen risponde con il consueto 4-4-2, affidandosi all’esperienza di Delaney, Cornelius ed Elyounoussi per provare a mettere in difficoltà un Napoli rimaneggiato ma ambizioso.

COPENAGHEN (4-4-2) Kotarski; Suzuki, G. Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Clem, Delaney, Robert; Elyounoussi, Cornelius. All. Neestrup

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte.

Tra i tifosi azzurri sugli spalti ci sarà anche Marek Hamsik. L’ex capitano e recordman di presenze del Napoli è arrivato ieri in Danimarca, pronto a vivere una giornata dal sapore speciale tra passato e futuro. Da una parte l’amore mai nascosto per la squadra che ha segnato la sua carriera e la sua vita, in cui ha trascorso praticamente tutta la carriera; dall’altra l’orgoglio di padre. Hamsik, infatti, approfitterà della trasferta europea per stare vicino al figlio Christian, classe 20010, appena tesserato dal Copenhagen. Un intreccio di emozioni che renderà ancora più particolare la sfida di Champions League contro gli azzurri.

19.00 In collegamento da Sky Massimo Ugolini: «Siamo intorno agli 0 gradi e scenderà ancora. Ci pensano i tifosi del Napoli che stanno prendendo posto nello stadio a scaldare l’atmosfera. Partita importantissima per il Napoli che vuole passare il turno seppure tra tante difficoltà. Gli ultimi in ordine di tempo sono Politano, Neres e Rrahmani, la buona notizia è il rientro di Lukaku, ma Conte ha smontato le speranze sui tempi della sua permanenza in casa. Sarà una serata speciale per Hojlund che qui ha esordito da professionista e anche per Vergara che ha già giocato in Champions 10 minuti divisi in due partite, stasera dovrebbe partire da titolare»

Perché Conte si infastidisce se chiediamo della situazione degli infortuni del Napoli? «Non lo so»