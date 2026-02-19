La Ferrari s’è inventata l’alettone ribaltabile. Marca: “Una cosa mai vista” (VIDEO)

L'ala posteriore della SF-26 sul rettilineo ruota su se stessa e si ribalta completamente. La sua efficacia in pista non è stata ancora pienamente testata

La Formula 1 più che uno sport, sembra le Olimpiadi dell’ingegneria. Con l’azzeramento dei regolamenti tecnici, quest’anno sta succedendo un po’ di tutto. E tra le varie novità si va notare un’invenzione della Ferrari, una roba mai vista: l’alettone ribaltabile. Marca lo descrive come “una soluzione incredibile per l’ala posteriore della SF-26 guidata da Hamilton. Sul rettilineo, l’ala ruota su se stessa e si ribalta completamente. La sua efficacia in pista non è stata ancora pienamente testata, ma è sicuramente qualcosa di mai visto”.

Continua Marca: “È un elemento che potrebbe teoricamente generare enormi vantaggi. Il più ovvio è che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta la velocità in rettilineo. Ma significa anche che in frenata potrebbe consentire ai piloti di entrare in curva con maggiore sicurezza, trovare l’equilibrio e ricevere quella spinta extra dopo la curva. Inoltre, cambierebbe radicalmente il recupero di energia, una delle principali sfide della stagione”.

“L’ala si unirebbe a diversi concetti che la F1 ha portato a un livello superiore. Nel 2020, la Mercedes ha introdotto il DAS , che permetteva ai piloti di modificare l’angolo di convergenza delle loro auto con una semplice pressione sul volante. Un decennio prima, la Red Bull aveva lanciato un sistema di scarico soffiato che dirigeva i gas di scarico verso il diffusore posteriore, migliorando la deportanza. E poi c’era la Brawn GP , ​​che nel 2009 aveva dominato dopo essere apparsa apparentemente dal nulla con un doppio diffusore soffiato che generava deportanza senza aumentare la resistenza. Nessuno sa se la Ferrari vincerà o meno. Ma quest’inverno sono sotto i riflettori dopo aver cambiato radicalmente un design di auto che sembrava ormai consolidato. Un punto di svolta”.