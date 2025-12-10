Infantino accusato dal comitato etico della Fifa per il premio a Trump nel sorteggio dei Mondiali (Bbc)

Avrebbe infranto le regole di neutralità politica in relazione a Trump. Il gruppo FairSquare denuncia: "Infantino non ha l'autorità di dettare unilateralmente le politiche e i valori dell'organizzazione".

La Fifa, e il presidente Gianni Infantino, sono stati accusati di aver violato le proprie regole con il premio dato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il sorteggio dei Mondiali 2026.

Fifa e Infantino indagati per il premio a Trump

Secondo quanto riportato dalla Bbc:

Al comitato etico della Fifa è stato chiesto di indagare sul presidente Gianni Infantino, sostenendo di aver infranto le regole dell’organo di governo sulla neutralità politica in relazione a Donald Trump. Infantino ha premiato Trump al sorteggio della Coppa del Mondo 2026 a Washington Dc la scorsa settimana, e ha anche fatto un post sui social e interviste a sostegno del 79enne. Il gruppo FairSquare ha scritto una lettera di denuncia, sostenendo che Infantino ha “commesso quattro chiare violazioni” delle regole di neutralità della Fifa.

“L’assegnazione di un premio di questa natura a un leader politico in carica è di per sé una chiara violazione del dovere di neutralità della Fifa”, si legge nella lettera. “Il presidente della Fifa non ha l’autorità di dettare unilateralmente la direzione strategica, le politiche e i valori dell’organizzazione.” Oltre a un grande trofeo d’oro, Trump ha ricevuto una medaglia e un certificato da Infantino.

Per uno che prima dell’ultimo Mondiale ha dichiarato di sentirsi africano, Infantino ha uno strano modo di dimostrarlo. Il presidente suona ancora la vecchia canzone anticoloniale tanto amata da João Havelange per radunare la sua base di sostenitori in Africa, ma sembra altrettanto indifferente alla mancanza di un posto per il torneo continentale quanto lo è stato per la morte di migliaia di lavoratori migranti in Qatar. […] Il disprezzo per l’Africa è palpabile. […] Con solo cinque squadre qualificate per la Coppa del Mondo fino all’ultima espansione, la Nations League rimaneva il modo migliore per generare entrate per gli altri 50 membri della Caf. Se l’Europa si oppone, con così tanti africani che giocano per club europei, deve trovare un altro modo per finanziare il calcio del continente.

Inoltre, il regolamento Fifa obbliga i club a svincolare i giocatori per un solo torneo internazionale all’anno. Nell’anno del Mondiale, i club europei avrebbero avuto il diritto di rifiutare di far partecipare i giocatori alla Nations League. Il compromesso è questa competizione di dicembre/gennaio, che può essere classificata come torneo del 2025 per evitare che i club si rifiutino di svincolare i giocatori, e che cade anche durante la pausa invernale della maggior parte dei campionati europei.