“Devo invitarle, o rischio di essere destituito”: la squadra di hockey femminile Usa declina la convocazione di Trump

Il presidente degli Stati Uniti aveva prima parlato con la squadra maschile. La squadra femminile: "A causa del calendario e degli impegni accademici e professionali già programmati, le atlete non potranno partecipare".

La squadra americana di hockey femminile, che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, è stata invitata a partecipare al discorso di Stato da Donald Trump; tuttavia, la squadra ha declinato l’invito a causa del calendario troppo fitto di impegni accademici e professionali.

L’Equipe scrive

“Devo dirvi che sarà necessario far venire anche la squadra femminile, lo sapete bene”, aveva dichiarato Donald Trump domenica, nel pieno di una telefonata con gli hockeisti americani, che avevano vinto proprio come la squadra femminile. Il presidente statunitense aveva persino aggiunto, scherzando, che sarebbe stato “destituito” se non lo avesse fatto. Ma, espressione di un malcontento o ufficialmente semplice coincidenza del calendario, le giocatrici non assisteranno al discorso di Stato, previsto per questa sera.

“Siamo sinceramente grati per l’invito rivolto alla squadra femminile statunitense di hockey su ghiaccio e apprezziamo profondamente il riconoscimento della loro straordinaria prestazione. Tuttavia, a causa del calendario e degli impegni accademici e professionali già programmati dopo i Giochi, le atlete non potranno partecipare”, ha spiegato un portavoce della squadra. La squadra maschile, invece, è stata invitata al discorso di Trump e alla Casa Bianca mercoledì, ma non ha ancora risposto ufficialmente.