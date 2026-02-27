Dovremmo tifare tutti per Fernando Alonso, il campione che celebra l’aspettativa eterna (El Paìs)

La premessa, lunga e filosofica è che “la vita che la maggior parte delle persone sperimenta è spesso un mix di aspettative ingiustificatamente alte, sfortuna e decisioni sbagliate. Ci sono momenti positivi, senza dubbio, ma tendono a essere di breve durata. La mediocrità è statisticamente inconfutabile; altrimenti, il mondo sarebbe il caos. E la parte migliore è che tutta questa coreografia di impotenza si svolge sull’orlo del fallimento, senza che la fine sia mai definitiva o troppo chiara, soprattutto per la persona coinvolta. E così, si può continuare a illudersi di poter evitare la sconfitta”. Tutto ciò Daniel Verdù lo scrive sul Paìs per parlare di Fernando Alonso. Che non è da anni solo un ex campione del mondo di Formula Uno. E’ un simbolo d’altro.

“Alonso ha 44 anni, il pilota più anziano dell’era moderna. E sono passati 13 anni da quel campionato che perse contro Vettel su una Ferrari. Ma non importa”. Perché “Alonso è nostalgia, l’ambizione di tornare indietro nel tempo e rivivere una vita di 20 anni fa”.

Alonso “ci rappresenta tutti in quel dramma di pensare che la vita possa diventare una catena logica. Ma dobbiamo vederla diversamente. Non è il pilota del fallimento, è quello dell’eterna aspettativa. L’uomo che ogni stagione continua a limare decimi di secondo impossibili da una vettura che non è abbastanza buona per il suo talento, e continua a convincere team e migliaia di tifosi che un miracolo è a portata di miglioramento aerodinamico”.

Correrà questo mondiale con Adrian Newey, probabilmente il più grande ingegnere di F1 della storia. “Un uomo infallibile che ha rivoluzionato e portato tutti i suoi team sul podio. Ma la sua partnership con Alonso, a quanto pare, si tradurrà anche in un anno senza titoli per lui. C’è qualcosa di una profezia maledetta in tutto questo, una sorta di incantesimo oscuro e profondo. Forse la grandezza dell’asturiano non risiedeva in ciò che ha vinto, ma nel fatto che non ha mai smesso di sembrare possibile. L’unico modo di vivere”.