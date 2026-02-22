Napoli di corsa come New York. In 10.000 alla Half Marathon, indotto di 7 milioni e anche il record italiano con Crippa

Napoli ci ha preso gusto: terzo record italiano in quattro anni per la Half Marathon. Diecimila partecipanti, un indotto che nel 2025 ha fatto registrare oltre 6 milioni di euro. Il 52% che viene dall’estero. Turismo sportivo che sdi ripete ogni anno perché, a differenza del turista tradizionale, chi corre torna sul luogo del “delitto”, chi visita probabilmente l’anno successivo andrà a visitare una località differente.

Ed allora Napoli si riscopre una delle capitali del running italiane grazie a Napoli Running ed a Carlo Capalbo, organizzatore napoletano che i casi della vita hanno portato a Praga dove su un fogliettino di carta in un bar assieme ad Emil Zatopek e Gelindo Bordin ha fatto uscire Praga dal comunismo reale aprendola al mondo. Ora quel modello è stato portato a Napoli per una gara, la Coelmo Napoli City Half Marathon che è diventata un must per la città. Quando vedi diecimila persone correre non è poco. E’ una fiumana multicolore che conquista la città.

“I numeri sono importanti – spiega Carlo Capalbo, patron di Napoli Running che organizza la competizione – ma quello che più mi preme è il cambio di passo e di mentalità che siamo riusciti a dare alla città in questo ambito. Oggi non esportiamo solo bellezza, cultura, gastronomia, ma grazie alla Coelmo Napoli City Half Marathon anche organizzazioni sportive all’avanguardia, eventi podistici internazionali di qualità per quella che riteniamo la nostra mission: ispirare la comunità a percepire la corsa come veicolo di solidarietà ed inclusione”.

Una gara che ha fatto correre i detenuti di Secondigliano: Quattro di loro hanno partecipato alla staffetta; ha donato i proventi della Family Run (1500 bambini iscritti) ha aiutato i programmi di Sos operatori Santobono ets. A “corollario” il record italiano: 59’01”. Già, perché Coelmo Napoli City Half Marathon è la gara più veloce d’Italia al maschile ed al femminile. Un crono stellare che lo posiziona al settimo posto delle miglior prestazioni stagionali mondiali del 2026. Napoli festeggia in grande stile gli onori di Capitale Europea dello Sport 2026. Crippa ha fatto qui il record italiano nel 2024 (59’26”). Lo ha migliorato oggi (59’01”). Sofiia Yaremchuk ha il record femminile fatto qui nel 2022. Appuntamento al 2027 proiezione 12.000 partecipanti. E i runner devono fare anche presto perché proprio come nei concerti i pettorali vanno sold out subito.