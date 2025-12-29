Roma-Genoa, Gasperini punta su Ferguson

Diciamolo chiaramente: questa Roma-Genoa viene raccontata come “romantica” solo perché c’è De Rossi che torna all’Olimpico da avversario, ma a noi interessa poco la poesia. Qui si gioca per i punti, e la Roma non può permettersi altri passi falsi se vuole restare agganciata al gruppone Champions.

Gasperini arriva con parecchi problemi di formazione e poche alternative, quindi scelte praticamente obbligate. In porta va Svilar, davanti a lui Mancini, Ziolkowski e Hermoso, che stringe i denti nonostante la pubalgia. Sulle fasce Celik e Wesley, in mezzo Koné e Cristante, senza troppe sorprese.

Davanti la situazione è tutt’altro che ideale: fuori Bailey, Pellegrini e Baldanzi (febbre), Dovbyk rientra tra i convocati ma parte dalla panchina. Tocca quindi a Soulé e Dybala inventare qualcosa alle spalle di Ferguson, preferito a El Shaarawy.

Il Genoa di De Rossi si presenta con il classico 3-5-2, squadra compatta e fisica, che però arriva da due sconfitte pesanti contro Inter e Atalanta. È vero che prima c’era stata una buona serie di risultati utili, ma il banco di prova dell’Olimpico è un’altra storia.

La Roma viene dalla sconfitta con la Juventus e deve vincere, punto. Niente alibi e niente nostalgia: l’Olimpico non regala nulla e la classifica nemmeno. Per il resto, come sempre, conterà il campo… non i racconti.

Leggi anche: E se Ferguson fosse un signor centravanti? Non si segna così per caso

Le formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson; All. Gian Piero Gasperini

A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Rensch, Sangaré, Mirra, Ghilardi, Dovbyk, Pisilli, Romano, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha; All. Daniele De Rossi

A disp.: Lysionok, Marcandalli, Sabelli, Onana, Fini, Masini, Thorsby, Stanciu, Carboni, Venturino, Colombo, Ekhator.