La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)

L'esperto sul suo sito internet: "Vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possiamo escludere che la Juventus allarghi eventualmente la proposta contrattuale"

Db Roma 17/11/2023 - qualificazione Euro 2024 / Italia-Macedonia del Nord / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve sembrerebbe orientata a fare “all in” su Luciano Spalletti. Stando al giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra il club bianconero e l’ex Ct della Nazionale ci sarebbero anche già stati i primi contatti in queste ore. Fumata bianca in arrivo?

Spalletti-Juve, le ultime di Pedullà

Di seguito quanto scrive Pedullà sul proprio sito internet:

“Luciano Spalletti è per logica il primo nome per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. E in questi minuti, ecco la novità, ci sono stati i primi contatti diretti tra l’ex ct della Nazionale e il club bianconero, con un intermediario in azione e chiaramente con l’avallo della società. Spalletti ha dato la disponibilità totale, vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possiamo escludere che la Juventus allarghi eventualmente la proposta contrattuale. Gli altri nomi (da Mancini a Palladino) vanno tenuti in considerazione oggi sono alternative: la Juventus spera di chiudere con Spalletti ma bisogna aspettare che si trovino tutti gli accordi. E l’attesa è necessaria per sbrogliare la matassa definitivamente e per dare un nuovo padrone alla panchina bianconera”.

Leggi anche: John Elkann è intervenuto per esonerare Tudor, che ha pagato i troppi alibi creati (Gazzetta)

Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore Igor Tudor con una breve notaJuventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”. 

Il profilo che piace di più alla dirigenza al momento è quello di Luciano Spalletti, ma come scrive Nicolò Schira ci sarebbero problemi per l’ingaggio del mister.

“Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnico da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. Juve al momento ha a libro paga Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi)”, scrive il giornalista su X.

