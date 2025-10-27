La Juve ha messo Spalletti in pole, e Spalletti ha dato disponibilità totale alla Juve (Pedullà)

L'esperto sul suo sito internet: "Vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possiamo escludere che la Juventus allarghi eventualmente la proposta contrattuale"

Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve sembrerebbe orientata a fare “all in” su Luciano Spalletti. Stando al giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, tra il club bianconero e l’ex Ct della Nazionale ci sarebbero anche già stati i primi contatti in queste ore. Fumata bianca in arrivo?

Spalletti-Juve, le ultime di Pedullà

Di seguito quanto scrive Pedullà sul proprio sito internet:

“Luciano Spalletti è per logica il primo nome per la panchina della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. E in questi minuti, ecco la novità, ci sono stati i primi contatti diretti tra l’ex ct della Nazionale e il club bianconero, con un intermediario in azione e chiaramente con l’avallo della società. Spalletti ha dato la disponibilità totale, vorrebbe un contratto di un anno e mezzo ma potrebbe accettare sei mesi con opzione: su questa base si gioca la partita e non possiamo escludere che la Juventus allarghi eventualmente la proposta contrattuale. Gli altri nomi (da Mancini a Palladino) vanno tenuti in considerazione oggi sono alternative: la Juventus spera di chiudere con Spalletti ma bisogna aspettare che si trovino tutti gli accordi. E l’attesa è necessaria per sbrogliare la matassa definitivamente e per dare un nuovo padrone alla panchina bianconera”.

Spalletti e Mancini piacciono alla Juventus, ma pagano Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25 milioni

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha deciso di esonerare l’allenatore Igor Tudor con una breve nota: Juventus Fc comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”.

Il profilo che piace di più alla dirigenza al momento è quello di Luciano Spalletti, ma come scrive Nicolò Schira ci sarebbero problemi per l’ingaggio del mister.

“Luciano Spalletti e Roberto Mancini piacciono da tempo alla Juventus, ma sono tecnico da progetto e chiedono garanzie contrattuali (accordo almeno fino al 2027) e rinforzi. Juve al momento ha a libro paga Tudor e Motta fino al 2027 per un costo di 25M lordi (staff inclusi)”, scrive il giornalista su X.