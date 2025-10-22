Inter, avvio di stagione quasi da record: Chivu batte Mourinho e Inzaghi, solo Spalletti meglio di lui

Lo segnala Sportmediaset: "Ha viaggiato a una media di 2,4 punti a partita nelle sue prime 10 tra Serie A e Champions. Dal 2004/05 soltanto Spalletti ha fatto registrare un rullino di marcia migliore raccogliendo 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi) nel 2017/18"

8 successi e 2 sconfitte su 10 partite disputate: dopo un breve – e fisiologico – periodo di ambientamento, Cristian Chivu si è preso l’Inter portando la squadra nerazzurra a viaggiare ad altissima velocità. Tanto che battendo il Napoli sabato sera (stadio Maradona, inizio ore 18) potrebbe volare in testa alla classifica in solitaria, qualora il Milan non riuscisse a vincere contro il Pisa (San Siro, venerdì ore 20:45). Sull’ottimo ruolino del tecnico ex Parma si sono soffermati i colleghi di Sportmediaset, i quali riferiscono che quello del rumeno è un avvio di stagione quasi da record.

L’Inter di Chivu comincia a volare: solo Spalletti meglio dell’ex difensore

“Non era facile prendere in mano l’Inter dopo il tragico finale della scorsa stagione, a maggior ragione per un allenatore senza esperienza a un certo livello. A Cristian Chivu però sono bastati 5 mesi per convincere tutti: dai giocatori, “rinati” prendendo in prestito un concetto espresso da Niccolò Barella, fino ai tifosi. Una fiducia non scontata visto lo scetticismo generale in cui era iniziata l’avventura dell’ex difensore sulla panchina nerazzurra”, esordisce Sportmediaset.

Battendo l’Union Saint-Gilloise in Champions, l’Inter ha fatto registrare la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. “Un “filotto” da grande d’Europa che, per media punti, lo mette davanti alle partenze di mostri sacri della storia della panchina nerazzurra. Senza considerare la parentesi al Mondiale per Club (in cui comunque erano arrivate 2 vittorie e 1 pareggio prima dell’eliminazione con il Fluminense) per cui non c’era il tempo materiale per incidere su testa, fisico e tattica, Chivu ha viaggiato a una media di 2,4 punti a partita nelle sue prime 10 tra Serie A e Champions, frutto di 8 vittorie e 2 sconfitte”, segnala il portale.

Sportmediaset, infine, segnala che: “Riavvolgendo la storia dei tecnici nerazzurri da quando esiste il campionato a 20 squadre (stagione 2004/05) soltanto uno ha fatto registrare un rullino di marcia migliore: Luciano Spalletti. Nella stagione 17-18 l’ex ct nelle prime 10 partite alla guida dell’Inter aveva raccolto 26 punti (8 vittorie e 2 pareggi). In quella stagione però i nerazzurri non partecipava alle coppe. Ventiquattro sono gli stessi punti che Leonardo, arrivato in corsa a gennaio 2011 per sostituire Rafa Benitez, aveva raccolto nelle sue prime 10 (anche in questo caso soltanto in campionato). Appena sotto, a 2,2 punti di media, Jose Mourinho e Simone Inzaghi. Ora, dopo Roma e Bruxelles, l’ultima di tre trasferte consecutive a Napoli: Chivu non ha intenzione di rallentare la sua marcia per entrare sempre di più nella storia dell’Inter”.