De Laurentiis, Conte e McTominay vengono premiati come miglior tecnico, presidente e calciatore dell’anno

Questa mattina, presso l’Ssc Napoli Training Center, Antonio Conte ha ricevuto il Premio Manlio Scopigno come “Miglior Allenatore della Serie A 2024/2025”. La consegna è avvenuta da parte del Presidente dell’Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, insieme alla madrina Souhaila Mia.

Conte miglior allenatore del 2024/25, la motivazione

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior allenatore della serie A ad Antonio Conte, non solo tecnico ma anche architetto di un Napoli capace di centrare il quarto scudetto della sua storia. Conte è anche il primo allenatore della storia del nostro campionato a vincere il titolo con tre squadre diverse (Juventus, Inter e Napoli)”.

Nel corso della stessa edizione del premio, sono stati attribuiti anche due ulteriori riconoscimenti:

Aurelio De Laurentiis – “Presidente dell’anno”

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior Presidente dell’anno ad Aurelio De Laurentiis perché ha portato nel mondo del calcio la capacità di essere un visionario che solo un grande uomo di cinema come lui può avere”.

Scott McTominay – “Miglior Giocatore di Serie A”

Motivazione ufficiale:

“Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della serie A a Scott McTominay, vero uomo scudetto del Napoli, tuttocampista, può giocare ovunque, ma anche bomber con 12 goal. È l’emblema del calcio di Antonio Conte e del suo Napoli campione d’Italia”.

Anguissa eletto miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu

Frak Zambo Anguissa è stato eletto “Player of the Month” per il mese di ottobre. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Serie A, dal quale si apprende che la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Anguissa giocatore del mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore il centrocampista camerunense, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).

La Serie A ricorda che: “la sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026”.

«Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni»,ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.