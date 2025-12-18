La Nazionale che vincerà i Mondiali incasserà meno della metà dei 115 milioni guadagnati dal Chelsea al Mondiale per club
Lo scrive il Times: la Nazionale vincitrice incasserà 50 milioni. Con i prezzi dei biglietti per i Mondiali la Fifa incasserà 2,47 miliardi di sterline
I prossimi Mondiali avranno un montepremi record: 652 milioni di dollari, 550 milioni di euro. Un po’ meno del 50% in più della scorsa eduzione. Eppure la Nazionale che vincerà incasserà poco meno di 50 milioni di dollari, ovvero meno della metà dei 115 milioni guadagnati dal Chelsea come vincitore del Mondiale per Club. In soldoni: le nazionali valgono la metà dei club.
Per il Times, inoltre, “l’aumento di 160 milioni di sterline del montepremi è irrisorio rispetto all’aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti che la Fifa trarrà dal torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La Fifa ha guadagnato 694 milioni di sterline da biglietti e ospitalità per Qatar 2022, ma ha dichiarato nel suo bilancio che prevede di ricavare 2,47 miliardi di sterline da tali vendite per la Coppa del Mondo del prossimo anno”.
Vista la protesta, per i Mondiali Infantino si inventa i biglietti “popolari”. Ma è solo una mancetta
La montagna di proteste ha infine prodotto il proverbiale topolino: per rispondere al caro-biglietti ai Mondiali Infantino si inventato i prezzi popolari. Solo che si tratta di una mancetta o poco più. La Fifa ha annunciato di aver creato una nuova categoria di biglietti specificatamente per i tifosi delle squadre coinvolte in ogni partita, con prezzi limitati a 60 dollari a biglietto, compresa la finale. La nuova fascia di prezzo – spiega il Guardian – sarà parte integrante dell’assegnazione dei biglietti distribuiti dalle federazioni alle squadre partecipanti, ciascuna delle quali riceverà l’8% dei biglietti disponibili per ogni partita disputata. La nuova fascia di prezzo, denominata “entry level”, comprenderà il 10% di tale 8%, ovvero l’1,6% di tutti i biglietti disponibili, considerando entrambe le tipologie di tifosi.