Questo sarà un Mondiale per ricchi: mai i biglietti sono costati così tanto (So Foot)

Biglietti alle stelle e costi fuori controllo: il Mondiale 2026 rischia di diventare un evento per pochi, escludendo i tifosi storici.

So Foot scrive:

“Tra 180 e 520 euro per Inghilterra-Panama. Tra 155 e 430 euro per Germania-Curaçao. Tra 150 e 430 euro per Scozia-Haiti. Tra 191 e 518 euro per vedere la Francia contro la Bolivia, il Suriname o l’Iraq. Non è scioccante per le formule di ospitalità… tranne che queste tariffe sono quelle dei semplici biglietti destinati ai tifosi ufficiali delle squadre interessate. Prezzi esorbitanti che hanno provocato un sollevamento di proteste, e che hanno già messo fine ai sogni di alcuni di vivere la Coppa del Mondo sul posto”.

La FIFA a dévoilé hier les prix des places réservées aux supporters pour le Mondial 2026… Entre prix des billets scandaleux, déplacements XXL, hébergements hors de prix, l’addition est plus salée… pic.twitter.com/kEQiWkWY7y — 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) December 12, 2025

Mondiale per ricchi

L’associazione Football Supporters Europe si è detta scioccata nel vedere i prezzi imposti dalla Fifa ai tifosi più fedeli.

Il suo comunicato smentisce logicamente la strategia dell’organismo: “La categoria di prezzo più bassa non sarà accessibile ai sostenitori più ferventi tramite le loro associazioni nazionali, perché la Fifa ha scelto di riservare il numero limitato di biglietti di categoria 4 alla vendita generale, soggetta a una tariffazione dinamica. Si tratta di un tradimento monumentale della tradizione della Coppa del Mondo, che ignora il contributo dei tifosi a questo spettacolo”.

🏆🤑 This @FIFAcom #WorldCup is re-writing the meaning of the word expensive – but just how expensive is it for fans around the world? 🌎🎟️ Our analysis shows how many days supporters in selected countries must work to afford @FIFAWorldCup 2026 tickets – The gap is huge. https://t.co/WDgDUY2Swt pic.twitter.com/sOBisEGXPS — Football Supporters Europe (@FansEurope) December 12, 2025

Riporta So Foot:

“Nella maggior parte delle categorie, i prezzi sono aumentati di oltre il 100% rispetto a quelli del fascicolo di candidatura. Alcuni sono stati addirittura moltiplicati per tre, quattro o cinque”.

Di seguito un altro pezzo del comunicato di Football Supporters Europe:

“Il dossier di candidatura pubblicato nel 2018 prometteva biglietti a partire da 21 dollari, ricorda Football Supporters Europe. Dove sono questi biglietti oggi? Secondo lo stesso file, il prezzo totale per assistere al torneo fino alla finale doveva essere di 2.242 dollari nella categoria più economica. Questa promessa è lontana dall’essere mantenuta. Gli uomini mentono (soprattutto alla Fifa), ma non i numeri”.

Una busta di 10 000 euro

I commenti non mancano tra i tifosi:

“Se andiamo fino in finale, solo i biglietti sono 6.000 euro. E questa è solo la formula meno costosa, con solo biglietti di categoria 3. “Se quantificheremo tutto, tenendo conto della traversata di andata e ritorno, degli alloggi e del tempo trascorso sul posto, superiamo di gran lunga i 10.000 euro. Non abbiamo mai dovuto spendere così tanto per vivere una Coppa del Mondo. Eravamo piuttosto intorno ai 4.000 o 5.000 euro in Russia e in Qatar”.

Il che eliminerà di fatto molti sostenitori dell’equazione.

“Abbiamo fatto un sondaggio sul nostro gruppo WhatsApp: un centinaio di persone sono interessate ad assistere a ogni partita del primo turno, e sono tre volte meno per la finale, continua il portavoce dell’If, che sta riflettendo lui stesso sulla sua presenza in Nord America. Abbiamo anche 90 persone che volevano andare sul posto, indipendentemente dalla partita, ma che hanno già rinunciato a causa delle tariffe. Altri avevano già preso i biglietti aerei e andranno negli Stati Uniti, ma come semplici turisti, senza andare allo stadio, perché è troppo costoso. »