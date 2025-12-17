Mondiali, caro biglietti. Il ct della Scozia ai tifosi: «Non indebitate le vostre famiglie per seguire i Mondiali»

«Se potete permettervelo, benissimo, ma se non potete, non fatelo». I tifosi di McTominay e compagni sono più affiatati e orgogliosi che mai.

I prezzi per seguire la propria nazionale ai Mondiali 2026 rischiano di essere insostenibili per la maggior parte delle famiglie. Una situazione già nota, che sta di fatto escludendo molti tifosi dalla possibilità di accompagnare la propria squadra, diventata la polemica degli ultimi giorni.

Ai Mondiali Scozia senza scozzesi?

Nel Gruppo C la Scozia affronterà Brasile, Marocco e Haiti e si prevede che migliaia di tifosi si stiano organizzando per sostenere la squadra la prossima estate.

🗣️ “We can’t control the prices. The ticket prices are set by FIFA. If you can’t afford to go, don’t put yourself and your family in debt.” Scotland head coach Steve Clarke on the controversy surrounding ticket prices for the World Cup next summer ⤵️ pic.twitter.com/RDIPpQqCkl — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) December 15, 2025

Il ct della Scozia Steve Clarke ha addirittura sconsigliato l’acquisto dei biglietti ai propri tifosi, quasi come se gli piacesse l’idea di giocare senza tifo.

Clarke ha ricordato che anche una semplice vacanza negli Stati Uniti richiede risparmi significativi e che andare ai Mondiali comporterà inevitabilmente spese importanti:

«Se potete permettervelo, benissimo, ma se non potete, non indebitatevi e non fate indebitare le vostre famiglie».

Ad Hampden Park, però, la Scozia ha ricordato a tutti cosa significhi orgoglio e appartenenza. Contro la Danimarca è arrivata una notte destinata a restare nella storia, illuminata dalla rovesciata straordinaria di Scott McTominay. Un gesto tecnico e atletico di rara bellezza, capace di evocare paragoni illustri e di trascinare un’intera nazione. McTominay è il volto di una Scozia diversa, più ambiziosa e consapevole, che sogna in grande senza dimenticare le proprie radici. Un gol così non vale solo una qualificazione: diventa simbolo di un percorso e di una rinascita.