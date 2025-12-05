Mondiali 2026, per l’Italia possibile gruppo B con Canada, Svizzera, Qatar

Oggi il sorteggio per decidere i 12 gruppi (composti da 4 squadre ciascuno) che si affronteranno ai Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada tra l’11 giugno e il 19 luglio. Ricordiamo che l’Italia dovrà prima passare dai play-off di marzo per riuscire a qualificarsi.

Di ogni gruppo, passeranno le prime due alla fase a eliminazione diretta, più le otto migliori terze.

I sorteggi dei Mondiali 2026

Le squadre sono divise nelle seguenti fasce:

Fascia 1: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania.

Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia.

Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia), Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania), Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo) e Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda), Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo) e Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq).

I gruppi saranno i seguenti:

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, vincente Playoff D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda).

Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, vincente Playoff A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia).

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

Gruppo D: Usa, Australia, Paraguay, vincente Playoff C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo).

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao.

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, vincente Playoff B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania).

Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, vincente Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq).

Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, vincente Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo).

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.

Le parole di Infantino

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dichiarato, prima che cominciasse la cerimonia del sorteggio:

«Benvenuti in tutte le lingue del mondo e ovviamente in quella del calcio, che è la lingua della passione e dell’amore. Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall’umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l’unico campione del mondo. Sarà un’estate bellissima e un evento unico, stellare con miliardi di spettatori da tutto il mondo. Ben 104 Super Bowl in un mese: questa è la scala che abbiamo organizzato».