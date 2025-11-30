Trump e Infantino hanno bisogno l’uno dell’altro (El Paìs)

L’inaspettata amicizia tra Donald Trump e Gianni Infantino sta avvicinando il calcio al mondo Maga, trasformando lo sport minoritario negli Stati Uniti in un fenomeno sempre più mediatico e politico.

Trump e il suo improvviso amore per il calcio

Scrive El Paìs:

“Mai prima d’ora due personalità così opposte erano state così vicine. L’inaspettata amicizia tra il presidente della Fifa e il presidente degli Stati Uniti ha suscitato alcune critiche. Ma l’idillio tra i due leader sta avvicinando il calcio, uno sport minoritario negli Stati Uniti, al mondo Maga, un territorio fino a oggi riservato alla Nfl, all’Nba e al baseball.

C’è un momento iniziale e una scintilla che spiegano come sia nata questa amicizia e che aiutano a capire le strette relazioni tra i due personaggi. Il primo risale all’agosto del 2018, la prima visita di Infantino alla Casa Bianca durante la presidenza Trump. La Fifa aveva appena assegnato agli Stati Uniti, al Canada e al Messico l’organizzazione del Mondiale 2026. Infantino regalò al repubblicano un pallone da calcio e una maglia personalizzata”.

Quando la visita stava per concludersi, lo svizzero disse: “C’è un’ultima cosa. Nel calcio abbiamo gli arbitri. E questi hanno le carte. La gialla per avvertire e la rossa per espellere”. Il volto di Trump cambiò. Entusiasta, prese il cartellino rosso e, scherzando, finse di ammonire la stampa. La visita fu un successo. L’amicizia era nata.

Maggiori informazioni

Gli elogi di Infantino a Trump gli hanno causato però qualche problema. Racconta El Pais:

“È stato accusato di violare gli statuti dell’organismo che dirige il calcio mondiale riguardo alla neutralità politica. Anche se la Fifa non ha aperto un’indagine, non è la prima volta che Infantino appoggia le politiche di Trump.

[…] E anche se il Mondiale del prossimo anno è organizzato insieme da Stati Uniti, Canada e Messico, Infantino non ha mostrato la stessa intesa con il primo ministro canadese Mark Carney né con la presidente messicana Claudia Sheinbaum”.

Trump e Infantino sono complementari

In realtà, si tratta di due caratteri complementari. Cosa ne pensa El Pais?

“Uno che ha bisogno di essere al centro dell’attenzione e l’altro che ama soddisfare i desideri degli amici. Dopo la finale del primo Mondiale per Club organizzato negli Stati Uniti, mentre aiutava a consegnare le medaglie ai giocatori del Chelsea, Trump si è tenuto una medaglia. Durante la consegna del trofeo — solitamente riservata agli atleti — è rimasto accanto ai calciatori che festeggiavano euforici la vittoria sul Psg”.

Nonostante questo, il calcio sta crescendo lentamente negli Stati Uniti. “È vero che la relazione tra Infantino e Trump aiuta. L’immagine del presidente degli Stati Uniti seduto nel palco durante la finale della prima edizione del Mondiale per Club di quest’estate è molto potente. Ma, diciamolo, Leo Messi sta facendo molto di più per il calcio negli Stati Uniti”, affermano fonti della Fifa.