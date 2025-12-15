Mainoo, nuovo incontro del Napoli con gli agenti per averlo in prestito dallo United (Schira)

Il centrocampista non ha ancora deciso il suo futuro anche se non è soddisfatto delle decisioni di Amorim e vuole giocare di più.

Data la situazione complessa del Napoli, soprattuto per quanto riguarda gli indisponibili a causa degli infortuni si parla molto del prossimo mercato di gennaio, per cercare di capire quali saranno le mosse che permetteranno agli azzurri di sistemare la Roma. Uno degli obiettivi sembra essere Kobbie Mainoo del Manchester United.

La trattativa per Mainoo

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su X, sono previsti già nei prossimi giorni nuovi colloqui diretti tra la dirigenza del Napoli e i suoi agenti. La trattativa prosegue e il Napoli sta cercando di acquistare Mainoo con la formula del prestito.

“Previsti nuovi colloqui diretti tra gli agenti di Napoli e Kobbie Mainoo nei prossimi giorni: il Napoli sta lavorando per prenderlo in prestito da Manchester United , che non ha ancora deciso il suo futuro anche se il centrocampista non è soddisfatto delle decisioni di Amorim e vuole giocare di più”.

Il centrocampista di 20 anni aveva già comunicato di gradire il trasferimento in azzurro, ma sembra fondamentale che il Napoli ceda qualcuno e il papabile in questo momento è Lucca.