Mainoo apre al Napoli, ma servirebbe la partenza di Lucca

Il Corsport scrive che la trattativa con lo United non è ancora avviata e dipenderà dalle uscite del Napoli

Manca pochissimo al mercato di gennaio e si parla di quali potrebbero essere le mosse del Napoli per trovare ristoro dopo i tantissimi infortuni di avvio stagione. A tal proposito il Corriere dello Sport scrive

“Un altro giocatore dello United interessa a un’italiana, il Napoli, che a metà gennaio ritroverà Anguissa: è Kobbie Mainoo, 20 anni, il quale ha già comunicato di gradire il trasferimento. La trattativa non è stata ancora sviluppata dalle società, una bella spinta potrebbe darla l’uscita di uno o due giocatori di Conte”.

Uno dei calciatori che secondo le voci di mercato potrebbero essere in uscita è proprio Lucca

“Lucca, ad esempio, che l’agente Beppe Riso ha offerto al Milan (e non solo). Il ragazzo vorrebbe comunque provare a giocarsela a Napoli dove tuttavia sta per passare da secondo a terzo centravanti, rientrando Lukaku”.