Mainoo resterà allo United fino alla fine della Coppa d’Africa, più di dieci club sono interessati a lui

Fabrizio Romano: «Ci saranno diversi giocatori che partiranno per la Coppa d'Africa e Amorim non vuole perderne altri. Il Napoli è tra i dieci club che lo seguono».

Kobbie Mainoo è stato accostato al Napoli dal mercato estivo; il centrocampista inglese vorrebbe giocare di più, ma il Manchester United sembra non essere intenzionato a darlo via fino a quando non terminerà la Coppa d’Africa a fine gennaio.

Mainoo e il Napoli: la situazione

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YouTube:

«Il Manchester United avrà diversi giocatori che partiranno per la Coppa d’Africa e per questo Ruben Amorim non vuole perdere giocatori all’inizio del mercato invernale. Kobbie Mainoo vorrebbe andare in prestito per giocare di più; ci sono più di 10 club interessati, tra cui il Napoli. Ma al momento lo United non lo lascerà partire a causa della Coppa d’Africa».

A tal proposito il Corriere dello Sport scrive:

“Un altro giocatore dello United interessa a un’italiana, il Napoli, che a metà gennaio ritroverà Anguissa: è Kobbie Mainoo, 20 anni, il quale ha già comunicato di gradire il trasferimento. La trattativa non è stata ancora sviluppata dalle società, una bella spinta potrebbe darla l’uscita di uno o due giocatori di Conte”.

“Lucca, ad esempio, che l’agente Beppe Riso ha offerto al Milan (e non solo). Il ragazzo vorrebbe comunque provare a giocarsela a Napoli dove tuttavia sta per passare da secondo a terzo centravanti, rientrando Lukaku”.