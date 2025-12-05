Due che interpretano il calcio, questo sì, con la stessa passione e la stessa concentrazione. Vedremo chi sarà capace di inventarsi qualcosa e sorprendere

La prima volta di Conte e Spalletti avversari in Serie A, sfidano sé stessi e il loro passato (Gazzetta)

In Serie A non ci sono precedenti di sfide tra squadre allenate da Spalletti e squadre allenate da Conte. La prima sarà domenica sera al Maradona. Ne scrive, non solo di questo, Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport:

È quasi incredibile che nella loro lunga, e vincente carriera, non si siano mai affrontati in uno scontro diretto. (…)

Per la prima volta, al Maradona, Conte e Spalletti si troveranno di fronte, in un faccia a faccia inedito in campionato. (…)

Due esperienze parallele, che – in quel teatro così originale che sa essere il calcio – paradossalmente non si sono mai incrociate. Le strade di due allenatori, abituati di certo a guardare sempre in avanti, ma – ed è raro che accada ad entrambi i protagonisti – non potranno che ripensare al loro felice passato. Perché Conte ha vinto tanto con la “sua” Juve, timbrando tre scudetti di fila, prima di scegliersi altre destinazioni e infilare altri trionfi; Spalletti ha riportato a Napoli – sbaragliando la concorrenza e facendo una corsa solitaria per otto mesi – un tricolore che mancava dai tempi di Maradona. Insomma, due che non si sbaglia davvero a definirli grandi, grandissimi, ex. Certi slogan, a volte, hanno davvero una base di verità.

Due che interpretano il calcio, questo sì, con la stessa passione e la stessa concentrazione. Studio, impegno, applicazione, nella ricerca continua di nuove idee, di una ispirazione vincente. Ed è proprio da qui che si parte, nel loro primo confronto in campionato, in una sfida tra due squadre che devono fare i conti con mille assenze. Mai come stavolta sarà perciò interessante capire chi sarà capace di inventarsi qualcosa e sorprendere tutti.