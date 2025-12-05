Home » Approfondimenti » Media e social

La prima volta di Conte e Spalletti avversari in Serie A, sfidano sé stessi e il loro passato (Gazzetta)

Due che interpretano il calcio, questo sì, con la stessa passione e la stessa concentrazione. Vedremo chi sarà capace di inventarsi qualcosa e sorprendere

Chelsea's manager Antonio Conte speaks with Inter Milan's coach Luciano Spalletti (L) before the start of their International Champions Cup football match in Singapore on July 29, 2017. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

In Serie A non ci sono precedenti di sfide tra squadre allenate da Spalletti e squadre allenate da Conte. La prima sarà domenica sera al Maradona. Ne scrive, non solo di questo, Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport:

È quasi incredibile che nella loro lunga, e vincente carriera, non si siano mai affrontati in uno scontro diretto. (…)

Per la prima volta, al Maradona, Conte e Spalletti si troveranno di fronte, in un faccia a faccia inedito in campionato. (…)

Due esperienze parallele, che – in quel teatro così originale che sa essere il calcio – paradossalmente non si sono mai incrociate. Le strade di due allenatori, abituati di certo a guardare sempre in avanti, ma – ed è raro che accada ad entrambi i protagonisti – non potranno che ripensare al loro felice passato. Perché Conte ha vinto tanto con la “sua” Juve, timbrando tre scudetti di fila, prima di scegliersi altre destinazioni e infilare altri trionfi; Spalletti ha riportato a Napoli – sbaragliando la concorrenza e facendo una corsa solitaria per otto mesi – un tricolore che mancava dai tempi di Maradona. Insomma, due che non si sbaglia davvero a definirli grandi, grandissimi, ex. Certi slogan, a volte, hanno davvero una base di verità.

Due che interpretano il calcio, questo sì, con la stessa passione e la stessa concentrazione. Studio, impegno, applicazione, nella ricerca continua di nuove idee, di una ispirazione vincente. Ed è proprio da qui che si parte, nel loro primo confronto in campionato, in una sfida tra due squadre che devono fare i conti con mille assenze. Mai come stavolta sarà perciò interessante capire chi sarà capace di inventarsi qualcosa e sorprendere tutti.

