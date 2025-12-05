Koopmeiners farà il difensore centrale contro il Napoli, insieme a Kalulu e Kelly (Sky)

Luciano Spalletti, per il match contro il Napoli di domenica sera, potrebbe optare per Teun Koopmeiners difensore centrale. Federico Gatti, infatti, sarà assente per infortunio.

La probabile formazione della Juventus contro il Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, questa dovrebbe essere la formazione scelta dal tecnico della Juventus:

Dopo l’infortunio di Gatti, Koopmeiners dovrebbe tornare in difesa (in Coppa Italia ha giocato a centrocampo) insieme a Kalulu e Kelly. Di Gregorio in porta. Interni di centrocampo, poi, ci saranno con ogni probabilità Locatelli e Khephren Thuram. Sulle fasce invece spazio a McKennie da una parte e Cambiaso dall’altra. Alle spalle di David unica punta, ecco la coppia Conceição-Yildiz.

Teun Koopmeiners è stato schierato da Spalletti in ruolo inedito nelle due gare che l’ex Napoli ha “giocato” da allenatore della Juventus. Sia contro la Cremonese che contro lo Sporting Lisbona ieri sera infatti l’olandese ha giocato braccetto di sinistra nella difesa a 3, ruolo che non calcava da anni. Sia all’Az che soprattutto all’Atalanta era infatti sempre stato una mezz’ala, come poi aveva dichiarato pure Spalletti prima della gara contro la Cremonese: «Secondo me è un mediano-mezzala, perché lo dice la sua storia, spesso ha giocato anche centrale della difesa, come difensore.»

Ci spiega come è nata l’idea di metterla in difesa.

«Sicuramente devo trovare ancora la quadra perché ci ho giocato tanti anni fa, ma mi sento molto meglio perché in questo ruolo posso giocare con la squadra. Sono uno che vuole la palla, che vuole spingere e fare passaggi su Yildiz e i centrocampisti. Sono felice di giocare qui, mi sento troppo comodo, ci sono altre cose che voglio migliorare per aiutare la squadra.»