Spalletti: «Il pacchetto della corsa è quello lì: se stai troppo a rincorrere, poi ne hai meno quando hai la palla»

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro lo Sporting Lisbona valido per la League Phase di Champions.

Ci vuole coraggio e soprattutto una vittoria.

«Bisogna far vedere un atteggiamento corretto. L’essenziale è avere disponibilità per quello che vuole la partita: rincorrere, ma quando la palla ce l’abbiamo noi bisogna vedere il livello di calcio che vogliamo proporre».

McKennie a sinistra per proteggere un po’ Yildiz?

«Sì, mantenendo un po’ lo stesso sistema di gioco McKennie è bravissimo sbattere un po’ da tutte le parti. E’ bravo in fase sia difensiva che offensiva e più far aprire di più Conceicao: ha tante soluzioni, ma fa più fatica dentro al campo».

Cosa chiede in più a Koopmeiners rispetto a Cremona?

«Ne abbiamo parlato anche con i calciatori, quando ci sono saltati addosso forte abbiamo fatto velocemente questa azione offensiva. Va bene, ma se stasera giochiamo 50% noi e 50 loro poi sono bravi per tradizione a tenere la palla. Il pacchetto della corsa è quello lì: se stai troppo a ricorrere, poi ne hai meno quando hai la palla».