Hojlund: «Fare gol è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra»
A Dazn: «Dalla panchina mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato».
Rasmus Hojlund, l’attaccante del Napoli, autore di una doppietta questa sera contro la Juventus di Spalletti, è stato intervistato da Dazn al termine della gara
Le parole di Hojlund
«Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra».
Cosa ti dicevano dalla panchina? «Si trattava di dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato».