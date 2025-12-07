Home » Il Campo » Dichiarazioni

Hojlund: «Fare gol è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra»

A Dazn: «Dalla panchina mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato».

Ni Napoli 07/12/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Juventus / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund, l’attaccante del Napoli, autore di una doppietta questa sera contro la Juventus di Spalletti, è stato intervistato da Dazn al termine della gara

«Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra».

Cosa ti dicevano dalla panchina? «Si trattava di dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato».

