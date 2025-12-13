Frattesi potrebbe andare alla Juve a gennaio, Spalletti lo voleva già al Napoli

Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto via X, Davide Frattesi potrebbe concretamente lasciare l’Inter già a inizio 2026.

«Ci sono delle possibilità reali che Frattesi lasci l’Inter a gennaio e in generale nei prossimi mesi. Situazione da tener sotto controllo. A gennaio, qualora si dovessero creare le condizioni per tutte, potrebbe lasciare l’Inter. C’è una squadra che è la Juventus che è molto molto attenta alla situazione del giocatore».

A giugno si era parlato molto di Frattesi in chiave Napoli considerando anche i suoi rapporti di mezza parentela con Geolier.

Potrebbe interessarti: Frattesi ha già pronti ago e filo contro Geolier: vuole scucirgli lo scudetto dal petto

Spalletti è un estimatore di Frattesi che voleva già a Napoli, in nazionale se l’è coccolato e goduto e ora lo vorrebbe in bianconero. L’Inter potrebbe accettare di lasciarlo partire, ma occhio ai nerazzurri a cui piace Khéphren Thuram e non è da escludere un intreccio di mercato».