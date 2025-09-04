Frattesi ha già pronti ago e filo contro Geolier: vuole scucirgli lo scudetto dal petto (Gazzetta)
L'aneddoto raccontato dal quotidiano sul centrocampista dell'Inter, cognato del noto rapper napoletano.
Davide Frattesi vorrebbe ritagliarsi quest’anno maggiore spazio nella nuova Inter di Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport riporta un piccolo aneddoto legato alla vita privata del centrocampista, che è cognato del rapper napoletano Geolier.
L’aneddoto su Frattesi legato a Geolier
Il quotidiano scrive nell’edizione odierna:
A tempo debito e senza affanni, Frattesi ridiscuterà con l’Inter un accordo su un contratto che scade il 30 giugno 2028. La disponibilità è reciproca e la via ben definita: un anno in più nella durata e un milione in più nei denari di stipendio, rispetto ai 2,8 netti percepiti adesso. Intanto, Davide, minaccioso, ha preso ago e filo davanti al cognato Geolier: scucirgli quello scudetto è la missione, e pazienza per la sorella Chiara.
Il centrocampista era stato cercato anche dal Napoli quest’estate
Scriveva Tuttosport lo scorso maggio:
Davide Frattesi, come raccontato da mesi, potrebbe lasciare l’Inter e il Napoli, se rimarrà Antonio Conte, resta una forte pretendente Il Napoli, invece, avendo la necessità di allungare la rosa in vista della Champions, cerca un altro incursore di centrocampo da aggiungere a McTominay, considerando anche la posizione incerta di Anguissa. Gli azzurri seguono Ferguson del Bologna e altri elementi in Europa, ma Frattesi è un giocatore che piace, in particolare a Conte. Come scritto, dunque, molto passerà dalla permanenza o meno dell’allenatore salentino, però non è da escludere che il Napoli possa muoversi su Frattesi a prescindere“.