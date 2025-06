Frattesi è il campione che nel Napoli mette tutti d’accordo: pronti 40 milioni (Repubblica)

Frattesi, fortissimamente Frattesi. Sembra questo l’imperativo categorico di questo periodo di calciomercato. Il Napoli cerca un calciatore con le sue caratteristiche, vuole lui e secondo Repubblica sarebbe pronto a sborsare quaranta milioni di euro. Mica bruscolini.

Scrive Pasquale Tina:

È il campione che mette tutti d’accordo. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e il direttore sportivo, Giovanni Manna. Perché il mondo Napoli vuole fortemente Davide Frattesi come rinforzo per il centrocampo. È in cima alla lista dei‘ desideri di mercato e il club azzurro è pronto a tentare l’Inter con una maxi offerta. Molto ovviamente dipenderà da cosa accadrà in casa nerazzurra con Simone Inzaghi. Il rapporto di Frattesi con l’attuale allenatore dell’Inter è ai minimi termini dopo la panchina nella finale di Champions contro il Psg. (…)

Il Napoli conta di spuntarla anche nel caso di addio di Inzaghi perché i nerazzurri dovranno cambiare tanto e una proposta importante per Frattesi potrebbe fare comodo. I 40 milioni – questa la valutazione fatta a gennaio – non spaventano De Laurentiis che è intenzionato a regalare un tassello importante ad Antonio Conte in un reparto, quello in mediana, pronto a vivere una profonda trasformazione. (…) In cima alla lista dei desideri c’è Frattesi. In casa Napoli sono tutti d’accordo: è il campione giusto per cambiare volto al centrocampo.

Napoli tra le squadre più interessate a Frattesi, ma non c’è ancora nessuna trattativa con l’Inter (19 maggio)

Il Napoli è a un passo dal suo quarto scudetto che potrebbe concretizzarsi venerdì sera al Maradona contro il Cagliari. Il club partenopeo però si sta già muovendo per organizzare quella che sarà la prossima stagione, anche se potrebbe non essere sotto la guida di Antonio Conte. In chiave calciomercato sono tanti i nomi che sono stati accostati agli azzurri, uno di questi è Davide Frattesi.