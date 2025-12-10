Donnarumma è rimasto lo stesso del Psg: è ancora titubante nelle uscite e non sa giocare coi piedi (L’Equipe)

Questa sera il Manchester City affronterà il Real Madrid in Champions. Dal suo arrivo in Inghilterra, Gigio Donnarumma ha mostrato le stesse qualità viste al Psg, ma non è ancora riuscito a correggere i suoi difetti.

Donnarumma dal Psg al City non è cambiato

L’Equipe scrive:

La partita tra il Manchester City e il Real Madrid ci permetterà di confrontare due dei migliori portieri del mondo: Gianluigi Donnarumma e Thibaut Courtois. Il 26enne italiano rimane un riferimento per la squadra, perché ha vinto lo Yachine trophy assegnato da France Football a fine settembre, ma anche e soprattutto perché, a poco più di tre mesi dal suo arrivo al City, “Gigio” rimane quello del finale della scorsa stagione col Psg. Nello specifico, Donnarumma ha effettuato diverse parate spettacolari sulla sua linea di porta che hanno molto rassicurato la sua difesa e contribuito ai successi del City; si è dimostrato dominante anche nel gioco aereo. E’ sembrato, invece, meno sicuro nelle uscite, come in un gol subito da corner contro il Bournemouth e un altro a Newcastle. Inoltre, non sembra essere molto migliorato nel gioco coi piedi. Questi noti difetti di Donnarumma hanno un po’ penalizzato il City, in particolare perché i suoi compagni raramente gli fanno passaggi.

Ne parla Athletic:

Anche tenendo conto della fiducia che Donnarumma mostra nel gestire il pallone, è evidente che il City di Guardiola si stia adattando ad avere tra i pali un portiere più celebre per le sue doti di “para-tutto” che per quelle da sweeper-keeper. Non che Ederson fosse scarso tra i pali. Il portiere brasiliano ha collezionato 168 clean sheet in 372 presenze ed è stato, secondo la metrica degli expected goals post-tiro, il miglior para-rigori della Premier League nella scorsa stagione, evitando cinque gol rispetto alla qualità dei tiri subiti. Ederson ha sovraperformato le aspettative in cinque delle sue otto stagioni in Premier, e anche se non ha mai raggiunto i livelli del connazionale Alisson, il dato mostra quanto fosse affidabile tra i pali, oltre che straordinario nel mantenere il possesso da dietro.