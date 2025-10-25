Donnarumma ha cambiato il modo di giocare di Guardiola, anche il City si è convertito ai lanci lunghi (Athletic)

Gianluigi Donnarumma ha preso il posto di Ederson come portiere del Manchester City, portando con sé uno stile diverso: meno costruzione dal basso, più sicurezza tra i pali. Guardiola ha accettato un gioco più diretto, con il 42% dei passaggi del portiere ora lunghi, contro il 30% della scorsa stagione. L’italiano ha già collezionato cinque clean sheet in otto gare, trasmettendo fiducia alla difesa. Dopo anni di eccellenze statistiche al Psg, Donnarumma si è subito imposto anche in Premier League. Arrivato per 26 milioni di sterline, è diventato in breve un leader silenzioso della nuova fase del City. Ne parla Athletic

L’evoluzione del gioco di Guardiola da Ederson a Donnarumma

Anche tenendo conto della fiducia che Donnarumma mostra nel gestire il pallone, è evidente che il City di Guardiola si stia adattando ad avere tra i pali un portiere più celebre per le sue doti di “para-tutto” che per quelle da sweeper-keeper. Non che Ederson fosse scarso tra i pali. Il portiere brasiliano ha collezionato 168 clean sheet in 372 presenze ed è stato, secondo la metrica degli expected goals post-tiro, il miglior para-rigori della Premier League nella scorsa stagione, evitando cinque gol rispetto alla qualità dei tiri subiti. Ederson ha sovraperformato le aspettative in cinque delle sue otto stagioni in Premier, e anche se non ha mai raggiunto i livelli del connazionale Alisson, il dato mostra quanto fosse affidabile tra i pali, oltre che straordinario nel mantenere il possesso da dietro.

Continua The Athletic

Da quando Donnarumma si è ambientato, il City ha mostrato un’evoluzione tattica: il 42% dei passaggi del portiere in Premier League quest’anno sono lunghi, contro il 30,5% della scorsa stagione. Un aumento che segnala come la squadra si stia adattando al suo stile. Ci sono però due precisazioni: Trafford ha iniziato le prime tre partite della stagione, e in generale tutta la Premier sta tornando a usare più lanci lunghi. Un’altra differenza è che l’italiano, 26 anni, è destro naturale, mentre Ederson preferiva impostare con il sinistro, pur essendo ambidestro.

Ogni tanto c’è qualche passaggio affrettato: nella recente vittoria sul Brentford, per esempio, un appoggio a Gvardiol ha favorito la pressione avversaria. Ma nulla di tutto questo, per ora, è costato caro al City. Guardiola sembra disposto a sacrificare un po’ di qualità tecnica per più solidità. E Donnarumma gliela sta garantendo: cinque clean sheet in otto presenze.

Il rispetto dei compagni

«Le parate che fa per noi sono incredibili, ci aiutano tantissimo e danno fiducia a tutta la squadra», ha detto Tijjani Reijnders dopo lo 0-0 con il Napoli del mese scorso. «Quando lo vedi passare accanto a te, è semplicemente un gigante». Eppure, nonostante la bravura di Ederson, il City era forse più vulnerabile: nella scorsa Premier ci sono stati dieci casi in cui la squadra ha subito gol al primo tiro nello specchio, e dodici l’anno precedente.