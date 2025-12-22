Home » Approfondimenti » De Laurentiis

De Laurentiis: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia»

Dopo la vittoria contro il Bologna che vale al Napoli la Supercoppa Italiana, il presidente azzurro, ha festeggiato su X

Db Riyadh 18/12/2025 - Supercoppa Italiana / Napoli-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis

Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!

