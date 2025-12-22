De Laurentiis: «Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia»
Dopo la vittoria contro il Bologna che vale al Napoli la Supercoppa Italiana, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis ha festeggiato su X
Orgoglioso di questo gruppo che ha scritto di nuovo la storia. Forza Napoli Sempre!
— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 22, 2025