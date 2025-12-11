De Laurentiis: «A San Siro si incassano 14 milioni per la semifinale Champions, il Napoli nell’ultima partita ha fatto 1,4 milioni»

Il Napoli campione d’Italia conquista il titolo di Squadra dell’anno ai Gazzetta Sports Awards. A ritirare il premio è Aurelio De Laurentiis, che riceve il riconoscimento dalle mani del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli. Ecco le sue parole.

Le parole di De Laurentiis

Ecco le parole del patron azzurro, come riportate dalla Gazzetta

«Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più. Il rapporto con Conte? Antonio l’ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione. Aveva una grande voglia di vincere, mi ha colpito. Ora ci sentiamo ogni giorno. Speriamo che riesca a fare il mio stadio, ora devo costruire il nuovo centro sportivo. L’obiettivo è dare un’implementazione importante nel giro di 4 anni. Quando vedo che a San Siro si incassano 14 milioni nella semifinale di Champions mentre il Napoli nell’ultima partita di coppa ha fatto 1,4 milioni, si comprende bene il gap economico da colmare»

Su Mourinho:

«Mourinho in tanti dicono sia finito. Ma come si fa a dire questo di uno che ha vinto tanto e che ha tanta esperienza? In America i vincenti li portano su un palmo di mano, in Europa li sotterrano».

Leggi anche: De Laurentiis e famiglia quanto guadagnano dal Napoli? Dal 2011 sono stati 45,3 i milioni di compensi (Calcio e Finanza)

De Laurentiis e famiglia quanto guadagnano dal Napoli? Calcio e Finanza fa chiarezza:

“Non si fermano i compensi che il Napoli versa ai suoi amministratori nel corso della stagione 2023/24. Come emerge dal bilancio della società al 30 giugno 2025 (chiuso con un rosso di 21 milioni di euro), infatti, i compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,7 milioni di euro, in linea con i 2,7 milioni del bilancio al 30 giugno 2024 e in leggera crescita rispetto ai 2,5 milioni della stagione 2022/23 e ai 2,3 milioni della stagione 2021/22.

Compensi che rimangono in famiglia, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia del patron Aurelio De Laurentiis. Fino al 2014 il CdA del Napoli era formato, oltre che dal presidente degli azzurri, dai figli Edoardo (vicepresidente) e Valentina, da sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e da Andrea Chiavelli, suo braccio destro e amministratore delegato del club”.