Conte: «Non c’è una difficoltà di gestire la doppia competizione, c’è difficoltà perché abbiamo 7 infortunati»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions

Conte in conferenza

«Non lo considero un passo falso. Non posso considerarlo tale. I ragazzi hanno comunque dato tutto quello che avevano oggi. Sicuramente si è vista una differenza di energie proprio fisica e mentale tra noi e il Benfica. Non dimentichiamo che loro hanno giocato venerdì, hanno avuto due giorni in più a disposizione. Noi veniamo da partite ogni tre giorni con giocatori che hanno accumulato partite. Prima o poi le paghi queste cose, è inevitabile. C’è poco da fare. Subentra stanchezza fisica e mentale. Poi abbiamo comunque provato fino alla fine, c’è stata grande generosità da parte della squadra ma non eravamo lucidissimi. Ci sta. Ne dobbiamo prendere atto. Ora dobbiamo recuperare quanto prima, torneremo stanotte alle 04.00. I ragazzi staranno con le famiglie e riprenderemo venerdì poiché molti dovranno rigiocare la settima partita in pochi giorni».

Incapacità di gestire due competizioni?

«Si può gestire se ampli la rosa con una squadra di 20-22 giocatori. Noi abbiamo provato a fare questo portando nove giocatori nuovi. Il problema è che sette sono infortunati. Non è una difficoltà di gestire la doppia competizione. Sicuramente oggi ci è difficile perché siamo pochi e lo saremo ancora per un bel po’ di tempo. Questo è un problema che sapete già, l’ho detto già quando abbiamo vinto nelle cinque partite precedenti. Quello che mi preoccupa di meno è che questi ragazzi stanno dando tutto e saranno pronti a dare tutto. Il calo poi è fisiologico, veniamo comunque da cinque partite giocate contro squadre anche forti. C’è solo da recuperare e sperare. Speriamo di poter recuperare Lobotka e Gutierrez, per gli altri ci vorrà tempo. Vediamo quando rientrerà Lukaku ma ancora non si è allenato con noi».

Qualificazione e tempi di recupero:

«Sarebbe stato già molto difficile parlare di qualificazione agli ottavi viste le squadre che partecipano alla Champions, poi c’è sempre qualche sorpresa in positivo e negativo come accaduto lo scorso anno. Molte big hanno dovuto fare i playoff. Quello che posso dire è che oggi abbiamo perso la partita, c’è stata generosità da parte nostra ma il Benfica aveva qualcosa in più rispetto a noi oggi. Ci sarà da affrontare questa situazione per un periodo lungo e la stiamo già affrontando da un mese. Dovremmo essere bravi, uniti e compatti. Ci sarà da soffrire ma siamo pronti».

Su Lobotka e Gutierrez?

«Non dovrebbe essere una cosa lunga per entrambi. Quindi non so se per Udine saranno pronti, non penso, ma se ci sarà qualche bella notizia la coglieremo. Altrimenti andremo in battaglia con questo gruppo di ragazzi che vanno solo ringraziati».

Il Benfica l’ha sorpresa o l’avete sottovalutata?

«Ho visto anche le statistiche, mi sa che il Benfica ha tirato 5 volte, noi 2. Il Benfica non ci ha sorpreso né lo abbiamo sottovalutato. Noi oggi eravamo questi, penso che sottovalutare l’avversario significa essere ignoranti né presuntuosi, abbiamo etto che il Benfica è una grandissima squadra»